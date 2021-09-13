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社會 社會焦點 保障人權

「夜色」斗內價碼曝！女主播「眾姊夫」現形　警扮老司機被嫌小氣

記者吳奕靖／高雄報導

老司機常跑的「夜色視訊交友網路平台」被抓了！從2005年開站到現在已經超過15年的歷史，不過現在卻被警方發現女主播為了衝高業績「加碼」清涼演出，16年來會員的儲值金額已經超過10億元，而警方為了要抓他們，還加入會員，只是經費有限「斗內」不足，還被女主播們嫌「小氣」。

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地檢署檢察官指揮高雄市刑大組成專案小組，就在日前兵分多路，分別到台北、台中、台南以及高雄等地搜索「夜色視訊交友網路平台」旗下包含直播間總共15個據點。高雄市刑大偵八隊長黃政義說：「他們是加入會員、儲值點數，點數是一點兌換新台幣一元，進到網站之後就可以看到女主播的聊天室，在聊天室當中可以一對一或是一對多的聊天，這部分就是以點數來計費」。

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出，員工手冊            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員工手冊內容            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員工手冊內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是為了衝高女主播的點數業績，要求顧客購買「虛擬禮物」來贈送，這個網站還有「濕背秀」，黃政義說：「女主播會用挑透的方式，或是身世比較可憐的話術，來對會員說可以送虛擬禮物嗎？禮物的價格從幾千元到一萬元不等，就會提供比較猥褻的表演給會員觀看」。這讓許多女主播挑逗會員加碼購買虛擬禮物，有對價之猥褻表演行為，這明顯已經違法，但他們每個月光靠這樣就能收入數百萬元，初估15年來會員儲值已經超過新台幣10億元。

為了要抓他們，警方還花了一萬多元加入會員，但是經費有限，所以斗內不夠大氣，還被女主播嫌「太少」、「小氣」，一直暗示員警應該要多加一點，而他們還有規範斗內價格跟「濕背秀服務」項目。像是300元只能小耍性感、700元跳舞、1000元可以不穿內衣但要穿外衣。

這家成立15年的視訊交友平台被警方搜出的證物當中，發現有教育訓練手冊，裡頭有「催客」的話術之外，還有要求旗下女主播不得違反「重大規章」，像是私下外約等或是私下收會員的禮物、金錢，如果抓到將要賠償禮物的10倍罰款，而且為了增加女主播的信任度，這家公司還在員工教育訓練手冊裡頭放了員工出國旅遊的照片來鼓勵女主播「努力」為公司、自己來衝業績。

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲夜色視訊交友平台涉及「猥褻」演出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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