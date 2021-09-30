快訊／盜客戶2.8億「住豪宅上酒店」　高階理專重判10年半

▲周勵宏涉嫌盜用銀行客戶存款自行投資理財，犯罪金額高達2.8億元。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台新銀行前高階理專周勵宏，被檢察官查出涉嫌從2009年起盜領客戶存款共逾2.8億元，用來自己投資、資助女友、買名車豪宅，甚至上酒店消費，被逮捕收押後，還企圖以監所內感染新冠肺炎風險高為由請求交保，被法官打槍駁回，案經台北地院審理終結，30日依違反《銀行法》等罪，判周應執行10年6月徒刑，犯罪所得沒收發還被害人。周妹、黃姓友人各因幫助犯罪，判緩刑2年。

台北地檢署起訴指控，周勵宏過去10年來，以幫客戶理財為由，把客戶的錢當自己的在用，挪用投資期貨、基金、石油，然後從自己或親友的帳戶定期匯款給客戶，佯裝投資獲利收益，直到日前2020年10月間，1名林姓老先生過世，林妻找有金融專長的媳婦協助整理資產時，發現利息匯入帳號，不是台新銀行的帳戶，揭發弊端。

▲周勵宏的妹妹因提供帳戶供犯罪使用，也被一併起訴。（資料照／記者張君豪攝）

周勵宏發現台新開始內部調查，立刻脫產準備逃亡海外，先以200多萬元賣掉名下Porsche跑車，還找房仲要脫手三峽的3千萬豪宅，所幸檢警察覺，立刻展開搜捕，陸續查扣名下房產，以及賓士、TOYOTA油電車以及存款等資產。

檢警追查發現，除了林姓老夫妻外，另外還有包括中小企業老闆等3名客戶受害，4組被害人共遭挪用2.8億元，但周勵宏偵查中始終否認犯罪，堅稱是受客戶委託理財，犯後態度不佳，檢察官請求法院從重判處10年以上有期徒刑，另外提供帳戶給周男使用的妹妹以及黃姓友人也一併起訴。

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