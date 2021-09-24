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社會 社會焦點 保障人權

吸金10億「基金隊長」如虎添翼　天逸財金董座200萬交保

▲▼ 天逸財金吸金10億元案被告温峰泰。（圖／記者劉昌松攝）

▲天逸財金負責人温峰泰涉嫌違反《銀行法》200萬交保並限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱經濟學博士的天逸財金公司負責人温峰泰，涉嫌從2013年開始，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，對外招攬投資，2015年再設立「基金隊長」網頁，推出多項投資商品，宣稱可回收6%到12%高額利息，累計吸金達10億元，檢調23日展開搜索約談，台北地檢署24日凌晨依違反《銀行法》，諭令温等6名被告，各以200萬元到3萬元不等交保候傳。

根據天逸財金網頁介紹，公司創辦人兼董事長温峰泰，同時是台灣金融研訓院 「高級顧問」、中國人民銀行「特聘講師」、中國建設銀行「高級顧問」；集團創立至今，在大中華地區已有40個服務據點，是集金融科技與金融服務於一體，專門為供應鏈金融提供全方位FinTech服務的集團。

▲▼ 天逸財金吸金10億元案被告王志模。（圖／記者劉昌松攝）

▲天盈投資、穩利投資負責人王志模100萬元交保，限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

但檢調獲報，温和天盈投資、穩利投資負責人王志模等人，從2015年4月起，另外設立基金隊長網頁，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，對外招攬民眾投資，宣稱除了保本外，還保證獲利6%以上，最高可到12%。

台北地檢署檢察官指揮調查局台北市調處蒐證，懷疑温等人涉嫌向不特定人招攬投資收受款項，累計已達10億元，涉嫌違反《銀行法》非法經營收受存款業務等罪嫌，23日兵分10路展開搜索約談。

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