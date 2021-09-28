夏于喬父親助創富南斯吸金33億　這3個公司負責人又被告了

▲夏于喬(右起)父親夏世紘涉吸金33億元被起訴，正由法院審理中。（資料照／記者劉昌松攝、翻攝夏于喬臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘，因協助新加坡來台的富南斯集團在台發展，1年吸金33億元，去年初被台北地檢署一口氣依違反《銀行法》起訴夏爸等16人，不少投資人看到新聞後，陸續提告，還因此追出機師林修帆是洗錢共犯，集團旗下3個公司的人頭負責人朱禹豪等人，也因此一再被告，但因他們並未參與吸金，檢察官28日再次處分不起訴朱等3人。

檢調查出，富南斯集團在2017年間，從新加坡派出白偉宏來台設點，白一開始就找上夏爸夏世紘協助提供鑫宏公司場地，舉辦小型說明會，招攬首批會員，雖然夏爸本身沒有出面宣傳，但是根據受害會員證述，夏爸的下線都會對外宣稱，夏爸就是夏于喬的父親。

▲涉嫌協助富南斯洗錢的機師林修帆，名下千萬超跑已因無牌上路遭銷毀。（資料照／東森新聞）

後來富南斯成功在台成立公司，並設址台北101大樓，對外以研發出AI人工智慧系統，可幫忙代操美股，每月獲利最少16%，夏爸一開始找來的張姓、方姓講師旗下各吸金超過3億元，但夏爸本身早已轉戰大陸，所以在台吸金所得估計只有約1400萬元。

檢察官2020年1月間依違反《銀行法》起訴夏爸在內16名富南斯的領導幹部，另對逃亡的白偉宏和台籍共犯梁祐鈞2人發布通緝，當時也一併調查了集團旗下3間公司的負責人朱禹豪等人，因《銀行法》規定要處罰的吸金對象，必須有實際參與運作，檢察官調查朱等人只是人頭，無證據顯示犯案，因此處分不起訴。

但富南斯吸金案爆發後，仍有不少投資人才得知受騙上當，陸續向檢調單位提告，不但陸續追出其他吸金共犯，還茶道機師林修帆涉嫌協助洗錢，日前又有1名被害人指控投資100萬元受害，控告介紹人和朱等3間公司的負責人涉嫌詐欺，檢察官調查後，同樣認為無證據顯示朱等人參與吸金，因此再次以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

教授雙眼灼傷畫面曝！麵店服務生測額溫誤噴酒精 嚇傻呆站

銀翼餐廳爆經營權糾紛 前老總控女董趕人罵「不要臉」

更生人「醫院清潔工太忙」連吃官司 連Gogoro都要告他