光寶常州廠長涉收回扣500萬　下包丟標案舉發結果出爐

▲光寶集團常州廠前廠長被控收回扣，但檢察官調查後認為事證不足，不起訴。（光寶高雄廠示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

光寶集團派駐大陸常州廠前廠長遭當地人力公司檢舉，疑似收受其他競爭同業回扣，將人力招募工作改派，光寶集團內部調查後，懷疑廠長疑似透過在台妻子帳戶收取不法利益約500萬元，向檢調控告廠長夫妻涉嫌違反《證券交易法》侵占、洗錢等罪，但台北地檢署認為全案缺乏相關事證，23日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

被告的任姓男子是在2016年間，被光寶集團派赴常州廠擔任台籍幹部，工廠大部分員工都是透過當地人力仲介招募人才，但在2017年間，常州廠換了人力公司，沒多久，集團總部就接獲檢舉，質疑任收受新公司的好處，所以更換仲介業者。

光寶內部調查後，懷疑任男疑似在2017到2018年間，利用自己和妻子的在台帳戶，收取不法回扣約500萬元，損害公司利益，夫妻倆分別涉嫌違反《證券交易法》、《洗錢防制法》等罪，檢調獲報後介入調查。

任男強調，人力仲介發包案是經由人事單位評估決定，他絕無收受好處，匯回台灣的錢都是他合法工作收入，由於無法取得大陸地區的金流、相關發包流程等文件，檢察官最後以事證不足為由，處分不起訴。

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