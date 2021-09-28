OL美容變毀容　「泥炙」敷背2度燙傷…美容師：我試過OK

▲OL到SPA館接受「泥炙」希望皮膚更漂亮，沒想到背部大面積2度燙傷變毀容。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名長相清秀、皮膚白皙的OL，今年初聽蘇姓美容師建議作「泥炙」美容背部肌膚，蘇女不顧OL拼命喊燙，一直說「燙才正常」，結果OL背部大面積2度燙傷，OL無法接受「美容變毀容」，控告蘇女涉嫌過失傷害，蘇女辯稱，有先測試溫度OK，應是OL皮膚太敏感，台北地檢署檢察官不採信蘇女說法，28日將蘇女起訴。

坊間泥炙是以微波爐或電磁爐將泥膏加熱後，在適合的溫度下，敷在人體上，除了用溫熱保溫的方式達到驅寒，據說也對皮膚保養有效果，本件受害的OL是在1月間，使用購買的美容課程，到台北市和平東路一段上的美容SPA館，接受蘇姓美容師施作泥炙。

▲按摩師辯稱有先用自己的手測試溫度，才把熱泥敷到客人備上。（示意圖／pixabay）

OL指控，她當時趴在美容床上，只感覺有人把「整桶熱水」倒在背上，她一直很好燙好燙，但是蘇女卻告訴她「燙才正常」，OL實在忍不住一直喊叫，蘇女才安排她去淋浴間沖掉泥膏，只見OL背部出現大面積紅腫，店長趕緊陪著OL到附近診所就醫，但因病患太多，還換了1間醫院才看到醫生，結果證實OL慘遭2度燙傷。

雖然店家願意退還美容課程費用，但被害OL平常就很重視保養美容，不斷向辦案人員表示，不能接受「美容變成毀容」， 現在只希望能獲賠後續醫療費用，蘇女卻堅稱沒有「整桶」倒在客人背上，她有先弄一些在自己手上，測試溫度OK才幫客人敷抹，可能因客人皮膚太敏感才會有不同反應，檢察官根據2度燙傷的驗傷單，認為蘇女辯詞不可採，依過失傷害罪嫌起訴蘇女。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

銀翼餐廳爆經營權糾紛 前老總控女董趕人罵「不要臉」

誤以為被嗆這6個字 小六童1拳擊潰金牌同學「睡眠障礙+暈眩」

上傳前女友激情片才被訴 楊實秋兒涉偷150元按摩油判2月