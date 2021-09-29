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社會 社會焦點 保障人權

「產學合作」免交SCI論文　他熬3年拿到博士再告教授「強迫技轉」

▲印度,電腦,工程師,黑人,上班,職場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲教授要求博士班學生進行技術移轉，被控妨害自由罪不起訴。（資料照／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北科技大學為推廣產學合作，近年開設博士班，鼓勵博士生可用技術移轉的方式，取代SCI論文，就能取得學位，1名金姓工程師因此取得機械工程博士後，卻反過頭來指控，當年的指導教授張合，以學位要脅他去找廠商進行技術移轉，涉嫌妨害自由強制罪，但台北地檢署調查，當時金男也知道還有其他方式可取得學位，29日處分不起訴張合。

在生物科技公司任職的金男提告指控，他在2017年間就讀北科大製造科技研究所在職專班時，被指導教授張合要求，把相關研究成果技轉給產業界，金男當時並不願意，但是又擔心無法如期畢業，為了學位，找了職場上認識的業者來進行技轉，2020年他取得博士學位後，委託律師向台北市警大安分局提告。

檢警調查，北科大的確有鼓勵學生以技轉取代學術論文的加分制度，而張合也向指導的學生們表明，如果不接受技轉的話，請學生們更換指導教授，金男當年進行的技轉完成後，廠商提供20萬元資金給學校，教授張合取得其中大部分補助款都已交給金男。

檢察官認為，校方政策其實是技轉和論文都可取得學位，金男當時並非只能選擇技轉，只是因為擔心更換教授，可能影響到後續研究學程，無證據證明金男有被迫去做違反意願的情形，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴張合。

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