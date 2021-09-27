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想預訂紙本！機台卻跳「已數位綁定」　她嚇報警：全台第1人

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲原PO的五倍券被別人冒用綁定。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

紙本五倍券25日開放預訂，不少人趕緊前往超商操作機台，卻有人的五倍券被冒用綁定！一位媽媽發文，說她26日前往超商想預訂紙本，機台卻跳出「不符合數位共同綁定人資格」，原因是「已數位綁定」，讓她超納悶，因為家人並沒有幫忙綁。報警後，警方一查也傻眼「真的是全台第一個被冒用綁定五倍券的人！」

「今天帶著女兒去全家要綁定五倍券，已經跟家人確認過了，不是家人綁定的。」這位媽媽在臉書《爆料公社公開版》貼文，說她想預訂自己的紙本五倍券時，機台卻顯示「不符合數位共同綁定人資格：已數位綁定（5001）」的通知，再進一步查詢則跳出「數位主綁人不得更換紙本（5008）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲機台顯示「數位主綁人不得更換紙本」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO接著到5000振興五倍券官網查詢，卻顯示她在24日下午3點37分就數位綁定LINE Pay Money，納悶跟家人確認後更慌張，因為不是家人幫忙弄的，擔心遭到冒用綁定。最後她趕緊求助警察，「警察Google了一下，說了一句『傻眼，妳真的是全台第一個人、被冒用綁定五倍券的人』。」

貼文一出，網友也忍不住看傻，紛紛當起鍵盤柯南，「這一定是認識的人綁的」、「被綁走也是沒關係，到時候要領，調畫面就知道了，兇手一定是認識的」、「我覺得會不會烏龍一場」、「可疑人選……應該是妳週邊的人！身份證號跟健保卡沒那麼容易取得」、「被冒用綁定？有那麼簡單嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲原PO一查，發現自己的那一份被綁定LINE Pay Money。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

還有人指出疑點，認為綁定五倍券要健保卡號及身分證字號，照理來說不會這麼輕易被外人取得，「不可身分證字號和健保卡號都同時重覆」、「不太可能按錯，因為要身份證卡+健保卡號才行」、「健保卡號應該是不好盜用，可能親人領走的」、「數位綁定要健保卡OR健保快易通OTP，妳東西沒疑失這很難發生吧？」

意外的是，原PO並非第一人，留言處有女網友表示，他們本來也是一家四口要綁定紙本，結果老公的顯示已數位綁定，「我們馬上回家查結果被別人綁了信用卡，結果我老公根本沒有那張卡，上面填的電話也不是我們的。」事後，原PO在留言處透露，心中已有可疑人選，也會打電話到經濟部求助，一定會揪出冒用的人。言下之意，似乎是認識綁定者，並非是遭陌生人盜領。

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五倍券數位綁定紙本冒用盜領爆料公社公開版

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