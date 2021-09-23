快訊／「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

▲涉嫌吸金10億元的天逸財金公司設有美輪美奐的公司網頁。（圖／翻攝公司網站）

記者劉昌松／台北報導

自稱經濟學博士的温姓男子，在台成立天逸財金科技服務股問有限公司，設立美輪美奐的網頁，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，從2015年起，再設立「基金隊長」網頁，推出「利保多」、「加利寶」等系列投資商品，保證回本，且可回收6%到12%高額利息，累計吸金達10億元，台北地檢署23日指揮調查局，依違反《銀行法》等罪嫌，搜索並約談温等7人。

根據天逸財金網頁介紹，公司創辦人兼董事長温峰泰，同時是台灣金融研訓院 「高級顧問」、中國人民銀行「特聘講師」、中國建設銀行「高級顧問」；集團創立至今，在大中華地區已有40個服務據點，是集金融科技與金融服務於一體，專門為供應鏈金融提供全方位FinTech服務的集團。

▲温峰泰宣稱是台灣金融研訓院 「高級顧問」、中國人民銀行「特聘講師」。（圖／翻攝公司網站）

但檢調獲報，温和天盈投資、穩利投資負責人王志模等人，從2015年4月起，另外設立基金隊長網頁，推出「利保多一號」、「利保多二號」、「加利寶一號」、「加利寶二號」及「保理創新基金」等投資商品，對外招攬民眾投資，宣稱除了保本外，還保證獲利6%以上，最高可到12%。

台北地檢署檢察官指揮調查局台北市調處蒐證，懷疑温等人涉嫌向不特定人招攬投資收受款項，累計已達10億元，涉嫌違反《銀行法》非法經營收受存款業務等罪嫌，23日兵分10路展開搜索，預計約談訊問温、王等7人。

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