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解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展　可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

▲中國船舶集團在珠海航展上展示的解放軍戰略導彈核潛艇模型。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲中國船舶集團在珠海航展上展示的解放軍戰略導彈核潛艇模型。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

第十三屆珠海航展昨（28）日舉行，除重點曝光的新型戰機外，中國船舶集團也首度向外界揭開解放軍海軍戰略導彈（飛彈）核潛艇的神秘面紗。外界分析，這款戰略核潛艇應是目前服役的094型，為目前大陸自主研發排水量最大的潛艇。至2018年底約有6艘094型潛艇服役於解放軍海軍北海和南海艦隊。

▲中國船舶集團在珠海航展上展示的解放軍戰略導彈核潛艇模型。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，從核潛艇模型來看，該潛艇是現役的戰略導彈核潛艇，該潛艇配備12個導彈發射筒，可攜帶12枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。2019年大陸十一閱兵上，巨浪-2遠程彈道導彈首次公開亮相。該導彈也是大陸第二代潛射遠程彈道導彈，承擔支撐國家海基核威懾的重任。

據了解，094型潛艇的排水量、航速、潛深、噪音等指標性功能雖保密到家，但其船體設計是由093型攻擊核潛艇改進，再加上核反應堆是由舊式091型核潛艇改進而來，因此，相關指標恐難與全球排名在前列的戰略核潛艇相比擬。

此外，094型只能搭載12枚巨浪-2導彈，數量上也難匹敵美俄英法等國的戰略核潛艇，再加上最適合094型潛艇活動的南海海域，巨浪-2導彈射程無法直接打到美國本土。因此，下一代096型戰略核潛艇搭載巨浪-3潛射洲際彈道導彈的研發，才是解放軍核反擊最大利器。

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