殲-20性能數據首次公開　總師楊偉：實戰化演練表現卓越

▲第13屆珠海航展中航空工業展廳，正中央同時展示殲-20、運-20、直-20和攻擊-11的大比例模型。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

第13屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於9月28日至10月3日在珠海舉行，大陸王牌戰機殲-20將進行飛行展示備受矚目。總設計師楊偉透露，殲-20在實戰化演練中表現卓越，未來中國航空工業將全面構築五代機為強支點、四代機為主體、無人智能裝備為補充的隱形/反隱形制空作戰裝備體系。

《環球時報》報導，本屆的珠海航展，中國航空工業有近40%的展品是首次亮相，各界聚焦的「20」家族主要四款軍機，在航空工業館（1號館）的中心位置，以一個大型旋轉展台上同時展示殲-20、運-20、直-20和攻擊-11的大比例模型，分別代表「空中打擊」、「戰略投放」、「低空突防」以及「察打與協同」等四個分展區。

其中殲-20領銜空中打擊展區，由殲-10CE、殲-16、殲-11B等一系列主力戰機，和以最新PL-15E遠程空空導彈為代表的先進對空、對地打擊武器裝備組成。值得注意的是，現場也首次披露殲-20部分性能數據，依據展板內容指出，殲-20的機身長21.2米、高4.69米、翼展13.01米，最大飛行速度達到2.0馬赫。

殲-20總師楊偉於航展記者會上表示，在「十三五」期間，代表中國航空工業最高技術水準的殲-20飛機列裝部隊，而在建黨百年的慶祝大會，15架殲-20飛越天安門，「實際上天上不止15架，在地上還有許多。」

▼殲-20於上屆珠海航展閉幕式進行飛行表演。（圖／CFP）

談及中國航空工業下一步發展，楊偉以六個面向分別描述未來規劃及構想。首先在戰略打擊能力方面，將持續開展轟-6系列飛機能力的提升，加速推進新型戰略打擊武器裝備研製，進一步提升解放軍空基遠程戰略打擊能力。

在制空作戰能力方面，陸方將全面構築五代機為強支點、四代機為主體、無人智能裝備為補充的隱形/反隱形制空作戰裝備體系。而在對面作戰能力方面，也將進一步提升複雜電磁環境下防區外遠程打擊能力。空天一體能力方面，將瞄準世界空天技術的最新發展，聯合國內優勢技術單位，持續開展新型空天飛行器的研製工作。

至於快速投送能力方面，將構建遠近結合、輕重搭配，適應不同地域和作戰樣式的空中投送、空降支援和搜救體系。最後，在支援保障能力方面，將推進以聯合作戰條件下的持久監視、廣域信息支援、指揮控制和空中加油等為標誌的支援保障體系建設。

▼殲-20總設計師楊偉。（圖／資料照／翻攝自新華網）