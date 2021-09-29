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殲-20性能數據珠海航展首曝　霹靂-15射程號稱「痛宰AIM-120D」

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上，首度曝光部分性能數據。（圖／CFP） 

記者林彥臣／綜合報導

第13屆中國航展28日在珠海揭幕，解放軍隱型戰機殲-20除了預料會參與飛行表演，其大比例模型也靜態展出，在展館內任人觀摩，並且首次披露殲-20一部分性能數據，以及殲-20主武器，霹靂-15遠程空對空飛彈的參數。

根據香港經濟日報（HKET）報導，珠海航展1號展館內，大致劃分為「空中打擊」、「戰略投放」、「低空突防」和「察打與協同」4個分展區。

「空中打擊」方面，場內展出了殲-20、殲-10CE、殲-16、殲-11B等一系列主力戰機，和以最新PL-15E（霹靂-15E），現場展板顯示，殲-20長21.2米，高4.69米，翼展13.01米，最大飛行速度達到2.0馬赫。

射程具有200公里的霹靂-15空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲霹靂-15空對空飛彈射程號稱200公里，比美軍的AIM-120D還常。（圖／翻攝自大陸網站）

首次現身珠海航展的霹靂-15E飛彈，最大射程達145公里，並具有雙向數據鏈修正能力，也就是具備在飛行中途改變打擊目標的先進能力。

報導指出，霹靂-15E是霹靂-15導彈的出口型號，射程有所縮減，而外界推斷，解放軍自用的霹靂-15射程在200到300公里以上，相較之下，美軍最新型號AIM-120D射程約160公里，新一代的遠程空對空飛彈AIM-260，還在研發趕製當中。

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