解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

▲解放軍空軍正式宣布，殲-20隱形戰機使用國產發動機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍今（28）日在珠海航展上正式官宣，殲-20戰機用上大陸自主研發的發動機。發言人申進科表示，「殲-20用上了中國心，這個心，是心臟的心！」據了解，這裡所指的發動機有極大可能是WS-15（渦扇15發動機），被稱為峨眉發動機的WS-15也被大陸軍工業認為是克服戰機更新換代瓶頸的關鍵裝備。

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

《環球網》報導，在本屆中國航展，航空工業有近40%的展品是首次亮相，以攻擊-11、無偵-7、無偵-8無人機為代表的展品，展現了未來中國航空將在無人機以及空天一體能力建設上取得進一步突破的雄心。

殲-20總師（首席工程師）楊偉表示，代表大陸航空工業最高技術水準的殲-20戰機於十三五期間列裝部隊，在中共建黨百年的慶祝大會上，15架殲-20飛過天安門上空，「實際上天上不止15架，在地上還有許多。」

▲殲-20隱形戰機。（圖／CFP）

楊偉指出，在戰略打擊能力方面，航空工業將持續進行轟-6系列飛機能力的提升，加速推進新型戰略打擊武器裝備研製，進一步提升我軍空基遠程戰略打擊能力，「在制空作戰能力方面，航空工業將全面構築五代機為強支點、四代機為主體、無人智能裝備為補充的隱身／反隱身制空作戰裝備體系，積極開展新一代制空作戰裝備體系的研製工作。」

楊偉透露，在對面作戰能力方面，航空工業將進一步提升複雜電磁環境下防區外遠程打擊能力；在空天一體能力方面，將瞄準世界空天技術的最新發展，聯合國內優勢技術單位，持續開展新型空天飛行器的研製工作；在快速投送能力方面，將構建遠近結合、輕重搭配，適應不同地域和作戰樣式的空中投送、空降支援和搜救體系；在支援保障能力方面，將推進以聯合作戰條件下的持久監視、廣域信息支援、指揮控制和空中加油等為標誌的支援保障體系建設。

▲殲-20隱形戰機使用陸製發動機，代表解放軍空軍將進入全國產化時代。（圖／CFP）

至於解放軍空軍發言人申進科在記者會上提到，「殲-20用上了中國心。」外界認為，搭載的發動機或為WS-15（峨眉發動機）。

此前，解放軍戰機的系統、雷達等已全部國產化，唯獨發動機仍須仰賴進口，也成為大陸國造戰機的最大難題。以2011年首飛成功的殲20戰機為例，雖身為四代機，但發動機仍使用來自俄羅斯的AL-31F發動機，無法實現超音速巡弋。

然而，解放軍軍工產業全力投入研發的最新型WS-15發動機，據傳最大推力可達24噸，這項數據已超越美俄兩國為四代隱形戰機配置的發動機推力。