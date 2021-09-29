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中國製「航母殺手」協同作戰組合曝光　珠海航展全現身

▲▼鷹擊12。（圖／翻攝自大陸網站）

▲鷹擊-12在珠海航展也有展出。（示意圖／翻攝自大陸網站）

記者林彥臣／綜合報導

第13屆中國航展28日在珠海揭幕，中國自主研發的新版反航母作戰「海防體系」也亮相，尤其以反艦巡弋飛彈YJ-12E（鷹擊）、CM-708UNB（海鷹）潛射飛彈協同作戰「組合」最受矚目。

根據《大公報》報導， 在展出的新版「海防體系」中，分別從地面、空中和水面同時對敵方航母戰鬥群發起攻擊的飛彈，無論是功能、速度還是射程等均進一步升級，而主攻敵方航母的主力飛彈亦更加多元化。

其中，新亮相的YJ-12E、YJ-18E飛彈是這屆航展的最大亮點之一，在新版「海防體系」上，YJ-12E擔綱成為攻擊敵方航母的主力飛彈。

中國航天科工集團展區工作人員表示，YJ-12E是實現對大中型水面艦艇遠程快速精確打擊的有力武器，同時也可對地面固定目標進行精確打擊，最大有效射程達290公里，YJ-18E則是具備「亞音速巡航+超音速突防」、攻擊隱蔽性好，射程遠、突防能力強，毀傷威力大等特點。

▲▼CM-708（海鷹）潛射反艦飛彈。（圖／翻攝自百度百科）

▲CM-708（海鷹）潛射反艦飛彈。（圖／翻攝自百度百科）

「CM-708UNB」潛射飛彈，在新版「海防體系」上也成為攻擊敵方航母的協同作戰「組合」，當YJ-12E在空中或陸地發起攻擊時，CM-708UNB也在水下同時攻擊航母，具備適裝性好、發射隱蔽性高，突防能力強、命中精度高，作戰使用方便等特點。

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