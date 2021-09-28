公園乘涼睡著了...短裙女「整包」被摸遍　3千元+金融卡在他身上　

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局獲報，在27日下午1名女子在公園休息時睡著，驚醒發現東西四散一地，一旁只有1名男子在閒晃，警方獲報後趕抵現場，該名男子否認犯案，但警方從男子身上搜出女子金融卡等證物，讓男子百口莫辯。

警方調查，27日下午4時許，1名30歲的尹姓女子行經長安東路巷弄內1處公園，因為想坐著休息一下乘涼，但沒想到突然就睡著了，再度醒來時發現手提包物品散落一地，一旁只有1名70歲的謝姓男子在閒晃。

▲女子累坐公園打盹，嫌犯竟趁隙偷翻手提包，警方到場搜出現金以及女子的金融卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

尹女隨即通知警方到場處理，警方了解後發現，尹女手提包內有皮夾、手機以及身分證件、金融卡和現金3千多元，且現場1名謝姓男子還在閒晃，尹女直指就是謝男涉嫌偷東西，警方隨即對謝進行盤查。

謝姓男子一開始完全否認犯行，但最後卻在謝的身上搜出尹女遺失的3千多元，且數目絲毫不差，另外還有尹女的金融卡等證物，儘管謝姓男子否認到最後，但警方仍依竊盜罪嫌將人送辦。

▲女子在公園睡著手提包物品被人翻動物品四散，警方到場還幫女子（紅圈）找散落物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，謝姓嫌犯平時無業，主要在長安東路一帶附近的公園閒晃，不排除係因尹女睡著，讓謝男認為有機可乘，所以才伺機下手行竊，警方也呼籲，民眾應注意自身財物，避免成為宵小覬覦的目標。

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