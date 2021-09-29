可以溜小孩了！北市逐步解封　10月1日開放「公園兒童遊戲場」

▲北市工務局表示，10月1日起正式開放公園兒童遊戲場。圖為台北市林口公園。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府工務局轄管的公園設施逐步解封，北市工務局表示，兒童遊戲場將於10月1日起正式解封開放，讓父母親可帶孩子到公園放鬆。

北市工務局公園處表示，北市自9月12日首度無不明感染源確診個案至今，防疫成果得來不易，感謝所有市民朋友的努力與配合，為了持續守護民眾健康，請民眾至公園遊憩時，務必遵守中央疫情指揮中心及地方政府防疫規定。

公園處提醒，因為公園屬開放場域，無法實施單一出入口及管制人流進出動線，民眾於使用兒童遊具設施時，應主動配合場地實聯制、自主性掃實聯制QRcode、全程配戴口罩、保持室外1公尺以上安全距離，使用遊具前後記得勤洗手。

公園處強調，防疫工作不因解封而鬆懈，兒童遊戲場每日會進行1次消毒，若有確診足跡公布時，該座公園設施將會暫停使用3天，並進行全面消毒。

此外，工務局水利處表示，河濱公園兒童遊戲場也同步於10月1日進行開放，因應疫情防疫，請市民做好健康衛生管理，出入公共場合請配戴口罩、勤洗手及保持社交距離，唯有徹底落實才能避免讓傳染病有機可乘，保護自己同時也可以保護別人。

▼公園處防疫宣導公告。（圖／台北市政府工務局公園處提供）