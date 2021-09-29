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知本公園新建工程啟動　台東縣2年內蓋9座親子公園

▲台東市知本公園新建工程開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市知本公園新建工程開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供社區居民及兒童活動的公園綠地，台東縣政府將在知本里新建兒童公園，29日舉行開工祈福儀式，台東縣長饒慶鈴表示，提供孩童充足安全的遊戲空間是縣府的目標，上任後積極爭取經費在台東新建或整建特色公園，預計2年內在台東新建6座、整建3座親子公園。

開工祈福儀式上午在公園興建基地辦理，饒慶鈴表示，台東市目前有台東體育場、採用北歐遊具的東海運動公園、蛋糕公園等兒童遊戲環境，有感於親子活動空間仍不足及部分設施老舊，縣府盤點現有資源，向中央爭取約1億2千萬經費，新建及整建兒童公園，除了這次開工的知本公園，還有與史前館合作在康樂站前幸福國宅旁打造全齡遊憩環境、在體育場與台東大學周邊擴建兒童運動公園、整建蛋糕公園；另也協助鄉鎮公所爭取約7,500萬經費，送中央部會審查中，預計在鹿野鄉及金峰鄉新建兒童公園、成功鎮打造複合型態公園，另整建關山親水公園及卑南鄉泰安公園，為台東營造更多自然風格的親子活動空間。

台東縣府建設處指出，知本公園鄰近知本火車站，周邊以住宅區為主，公園面積約為0.2公頃，目前基地西側僅有汙水下水道抽水站使用中，縣府為使基地活化、增加居民活動的公園綠地，利用現有空地打造一座以兒童為主、全齡為輔的自然風格兒童公園，具健全服務設施的社區型鄰里公園。今年因受疫情的影響取消地方說明會，縣府改以網路問卷方式收集民眾意見，以低維護又能提供各年齡層休憩為方向。

知本公園規劃以自然風格為主題，全案基地無橡膠地墊，採細礫石當緩衝材料力求基地透水及保水，設置環抱式山丘搭配磨石子溜滑梯，另配置可促進兒童大肌肉發展的攀爬架、多高度單槓、雙槓，適合大人小孩一起玩，並有變化型式的平衡木提供幼兒發展前庭覺，植栽部分除保留原有大樹並新種植19棵喬木，期盼未來知本公園能成為綠蔭豐富且親子同樂的公園。

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