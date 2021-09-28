人老先鬆、樹老先空　郭信良：別讓公園老樹成為不定時炸彈

▲台南公園1棵金龜樹26日無預警倒伏，台南市議會郭信良要求工務局定期針對全市公園的老樹健檢，不要讓老樹一棵棵倒下，令人心疼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南公園1棵金龜樹26日無預警倒伏，台南市工務局表示，將邀請專家現勘找出原因；對此，台南市議會郭信良28日要求，工務局不該頭痛醫頭、腳痛醫腳，應該定期針對全市公園的老樹健檢，不要讓老樹一棵棵倒下，令人心疼。

郭信良議長指出，26日台南公園金龜樹的枝幹斷裂，擋住步道，立即就有去運動的市民向他陳情，雖然工務局人員迅速前往圍起封鎖線，但由於公園內老樹眾多，而且就在步道旁，彷彿是不定時炸彈，市府若不積極作為，民眾只能自求多福。

郭信良議長表示，台南公園內有許多上百年的老樹，雖然沒被列管為珍貴老樹，卻也十分難得，是所有市民共有的資產，值得市府編列經費予以照顧。所謂種樹容易、顧樹難，尤其老樹有樹洞，容易積水腐朽，這是「人老先鬆、樹老先空」的道理，要預防事故發生，平時就要照顧。

郭信良議長強調，對全市公園內老樹定期健檢有其必要，因為工務局也說，這棵倒伏的金龜樹外觀看來正常，近日也無連續豪大雨，倒伏原因不明。為了兼顧老樹健康與市民安全，建請市府每年編列老樹健檢及維護經費，才是負責任的作為。