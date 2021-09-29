記者林育綾／綜合報導

Hello Kitty迷必收！全聯繼上半年推出KAKAO FRIENDS飲料冰品積分樂活動後，緊接迎來「國際萌主」Hello Kitty，10/1起推出一系列兼具療癒與實用的居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等。另「棉棉博覽會」、「美麗生活節」檔期也同步開跑，適合小資族囤貨囤起來。

▲全聯推出Hello Kitty積分換購！9款居家料理小物超欠收。（圖／記者林育綾攝）

全聯看好Hello Kitty深受廣大女性喜愛，並符合主要消費族群期待，因此開發一系列共9款居家生活小物，自10/1至12/16活動期間，持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1積分樂，只需2或6積分，即可加價119元起換購。

▲全聯看好Hello Kitty深受廣大女性喜愛，開發一系列共9款居家生活小物。（圖／全聯提供）

其中首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，特別將碟子設計成蝴蝶結造型，可單獨當成小菜碟或是與盤子結合變成一道趣味餐點，可愛又實用。

▲其中首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，特別將碟子設計成蝴蝶結造型。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，為吸引年輕消費族群矚目，每年都會推出2檔積分樂活動，以「實用性」、「趣味性」、「療癒性」為換購商品開發主軸，包含針對夏天炎熱季節的飲料冰品積分樂，以及下半年以實用性為主打的日用品積分樂，強化消費者來全聯消費的連結，不只成功帶進年輕客群增加，同時也能帶動全店整體業績成長。這次期望藉由Hello Kitty可愛魅力及實用性，能有效吸引粉絲來全聯購買日用品。

▲▼全聯推出Hello Kitty積分換購！9款居家料理小物超欠收。（圖／全聯提供）



同時，超適合小資族囤貨的「棉棉博覽會」、「美麗生活節」檔期也同步開跑，不論是時尚家電還是美妝名品等，最低下殺不到5折，而在10/28前的每週六、日、一，指定12天日期內持福利卡購買，單筆滿888元還可再現折100元。

超商史迪奇、三眼怪集點換購

而全家便利商店近來也推出「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動，包括受大小朋友喜愛的史迪奇、三眼怪周邊，首推「行李箱與收包」，外殼印上三眼怪俏皮模樣，與星星、宇宙等元素，內附史迪奇收納包，透明設計可看到箱內的史迪奇收納包，還可設定密碼鎖；「側背包」分別有三眼怪以及史迪奇款式，總共有三層充足收納空間；「隨行杯&提袋」杯身有三眼怪以及史迪奇分別遨遊在宇宙上的姿勢。

▲▼全家最新集點活動有三眼怪、史迪奇周邊。（圖／全家提供）

「MEA公仔」分別將三眼怪以及史迪奇加入台灣小吃、外星對戰武器元素，部分零件還可取下，讓粉絲自由拼裝；甜甜圈造型的「厚坐墊」，想耍廢時就讓史迪奇和三眼怪給你靠；「火箭抱枕毯」以三眼怪火箭為設計，抱枕毯前的透明設計，彷彿三眼怪在動畫中準備飛越宇宙畫面。活動自即日起至11月2日舉行。

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