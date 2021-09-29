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全聯阪急萬聖節「萌鬼麵包」開賣！7款福利熊公仔筆超Q必收

▲▼因應萬聖節到來，全聯特別推出福利熊限定聯名商品，另「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動開跑。（圖／全聯提供）

▲因應萬聖節到來，全聯特別推出福利熊限定聯名商品，另「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動開跑。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻萬聖節商機，全聯阪急今年首度於萬聖節期間10/1~10/28推出趣味造型麵包，4款新品包括木乃伊巧克力、南瓜核桃、菠蘿怪物等。此外積分換購活動自10/1～12/2展開，推出「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆共7款造型。

▲▼因應萬聖節到來，全聯特別推出福利熊限定聯名商品，另「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動開跑。（圖／全聯提供）

▲萬聖節到來，全聯特別推出福利熊限定聯名商品，另「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動開跑。（圖／全聯提供）

全聯繼今年初首次推出福利熊絨毛娃娃積分換購活動後，再次推出全新一檔積分換購活動，將福利熊與好朋友水果探險隊變身喀嚓公仔筆，其中配合節令的萬聖節、軍人限定款，更別具收藏意義，預計能再創造一波網友交換話題。

「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動自10/1～12/2展開，共推出7款造型、4種筆芯顏色喀嚓公仔筆，包含福利熊瞇眼款、福利熊微笑款、蘋狗BINGO款、奇異狗KIWI款、香蕉狗JUNGLE款。

▲▼因應萬聖節到來，全聯特別推出福利熊限定聯名商品，另「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動開跑。（圖／全聯提供）

▲「福利熊與水果探險隊」共推出7款造型。（圖／全聯提供）

消費者只需持福利卡至門市全店消費滿100元就可獲得1積分，使用1積分即可加價79元換購一款，集滿10積分只需加價39元，換購門檻超低；若不想分次收集，一次全套立馬帶回家也沒問題，只需用10福利點加價660元，即可將7款直接入手，全台限量1萬組。

全聯阪急麵包萬聖節變裝

搶搭萬聖節話題，全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」，包括限定款「木乃伊巧克力」使用濃郁巧克力製成鬆軟可口的木乃伊造型麵包，繃帶為特製白皮醬，增添層次感，加熱後內餡有著如生巧克力般的口感，香醇濃郁，別有一番風味。

▲▼全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」。（圖／業者提供）

▲▼全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」。（圖／業者提供）

▲▼全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」。（圖／業者提供）

「南瓜核桃麵包」則使用日本麵粉製成Q軟湯種麵包，加入富含營養價值的香甜南瓜餡料，營養與美味兼具，還有「黑糖肉桂捲」嚴選台灣黑糖及香濃肉桂粉。以上3款新品原價30元，10/1～10/14特價25元。 同步，限定門市則有萌度破表的「菠蘿怪物」，日本麵粉加入法芙娜可可粉製成鬆軟麵包與酥脆菠蘿皮，創造雙重巧克力風味，再擠上滿滿鮮奶油，10/1～10/14只要39元。

另外，OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，明亮的橘色風格，有著戴上南瓜帽的俏皮福利熊攜手穿著萬盛裝扮的水果福利探險隊，陪消費者開心過節。而OFF COFFEE為歡慶千店目標達成，10/1～10/28每周六、日，OFF COFFEE享同品項「買1送1」。10/1～10/28每周一、四，OFF COFFEE則享美式原價25元，特價20元、拿鐵原價35元，特價30元；阪急麵包任2個特價55元。

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