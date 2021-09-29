快訊／中選會主委李進勇：公職選舉保證金不宜輕言廢除

▲立法院內政委員會審查中選會委員提名名單。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智29日指出，選舉保證金涉及選務的核心問題，詢問中選會認為應該維持並提高、維持但降低或是廢除。對此，中選會主委李進勇表示，保證金制度不宜輕言廢除，應該就個別公職來做檢討；中選會副主委陳朝建則說，需要經過公聽會的討論才能決定。

立法院內政委員會29日審查「行政院函送中選會委員提名名單」，李進勇、陳朝建分別以中選會主委、副主委被提名人的身份出席，另外還有中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬等4人列席備詢。

邱顯智質詢時表示，選舉保證金涉及到核心的問題，沒有辦法繳保證金的人可不可以參選，基本權保障到底要怎麼落實，有的國家根本就沒有保證金，有的國家則是在被宣告違憲後，保證金制度要不是沒有就是很低，詢選舉保證金應該要維持並提高、維持但降低或者廢除。

許雅芬表示，現行法制有規定選舉保證金，如果要擴大人民參政的機會，現行保證金的制度，「或許有可能研討是不是要降低」，但是不宜全面廢除。

王韻茹則說，選舉保證金跟連署，都是為了確保被選舉人的「認真參選程度」，如果在有連署制度的情況下，自己會贊成廢除選舉保證金，但是如果要維持兩者並行，她則會建議維持但降低。

陳恩民說明，他個人比較贊成維持但降低，因為自己有親身參與過選務，所以會考慮到實務上運作的問題，「完全沒有這些門檻的話，大量參選對選務負擔很大」。

許惠峰認為，應該維持但適度降低，而且是在符合比例原則的情況之下，特別是選舉保證金能夠覆蓋基本的競選經費，「我認為應該適度降低」。

陳朝建表示，這個要看整體的配套措施，保證金制度已經明定在法律裡，「所以如果沒有修法，當然沒有調高或降低的問題」，不過有些事需要再經過公聽會的討論，以及委員會的審議才能決定。

李進勇強調，他認為保證金制度不宜輕言廢除，因為各種公職的選舉保證金不一，所以都可以檢討，但是並不是全部降低或全部提高，應該就個別公職來做檢討。