反擊網友抹黑抹紅　鄭宏輝「硬起來」提告網軍

▲鄭宏輝到台北地檢署出庭。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

2020立委選舉時，有網友發文指稱民進黨中執委鄭宏輝去中國武漢投資發大財。鄭宏輝26日表示，今年4月已提告網友造謠毁謗、昨出庭應訊，他澄清，自己這輩子還沒有去過中國武漢、武漢什麼園區，怎麼投資設廠發大財，「刻意造謠毀謗抹黑抹紅的網軍、躲在暗處放箭的小人們，我會把你們都揪出來！」

鄭宏輝指出，今年四月，自己到新竹市警察局報案，提告網友在PTT上面造謠毁謗、辱罵自己去中國武漢投資發大財，「但我這輩子還沒有去過中國武漢、什麼武漢什麼園區，怎麼投資設廠發大財？標題殺人雖然無恥但是有效。」

鄭宏輝表示，自己1993年還在台大讀書的時候就加入民主進步黨，根本就是中國的黑名單、台獨份子、現在還是高端人士。這輩子也不可能有什麼舔共、拿中國錢的行為，「要爭取當中國的買辦，不是要加入中國國民黨嗎？」

鄭宏輝指出，2020立委選舉期間被抹黑抹紅，自己都依法提出告訴。當時的訴訟經過調查也證明了清白，檢察官在不起訴處分書當中，傳訊了一些證人，也證明了我遭受的攻擊，都是像故事一樣編寫出來的。

對於網路輿論，鄭宏輝表示，身為候選人，既然要選舉就要承擔被檢驗，要有能力為自己捍衛名聲、捍衛權利，所以這次我會硬起來，「刻意造謠毀謗抹黑抹紅的網軍、躲在暗處放箭的小人們，我會把你們都揪出來。」