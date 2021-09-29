境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

四大公投將於年底登場，民進黨立委張宏陸29日質疑，是否有境外敵對勢力介入公投事務。對此，中選會主委李進勇表示，中選會在辦理公投的食物過程中，如果有發現違反相關法令時，基於職責還是會知會、告發或移送相關機關處理，但中選會目前沒有接到這方面的情資。

立法院內政委員會29日審查「行政院函送中選會委員提名名單」，李進勇、陳朝建分別以中選會主委、副主委被提名人的身份出席，另外還有中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬等4人列席備詢。

張宏陸質詢時指出，《反滲透法》第3條文規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，詢問中選會有沒有任何實質的做法。

李進勇回應，中選會在辦理公投的實務過程，如果有發現違反《反滲透法》或其他相關法律規定時，中選會基於職責還是應該要知會、告發或移送機關處理。

李進勇說明，中選會沒有專責的單位處理、搜集這方面的情資，因為很多人不一定知道要向哪個單位舉發，「既然是在選舉、公投的過程裡面，他們可能會直接向我們投訴」，如果在過程中有收到這方面的舉發，中選會將根據權責讓主管機關處理。

張宏陸批評，中選會明知有這個法令，卻因為沒有接到檢舉而主動去查，導致現在沒有特別的行為或實質作為，並追問中華人民共和國跟中國共產黨，是否屬於《反滲透法》第2條所稱的「境外敵對勢力」。

李進勇則表示，中選會不是這個法律的主管機關，解釋也許不會很精準，「但是至少如果有他們的力量滲入到公投事務，我們也會當作重要的」。

張宏陸指出，他認為這個不用法律的解釋，共機每天都在繞台，中國國家主席習近平都講成這樣，「你去全台灣問，大概大家都知道」，並追問國內是否有團體配合中國共產黨，進行很多跟公投相關的活動。

對此，李進勇則說，如果中選會有這方面的情資，一定會當作一個案子處理，但是中選會並不是主管機關，目前也沒有接到這方面的情資，目前公投的業務現在都在推動當中，至於有沒有這方面具體的事證，最主要的第一線還是在國安單位，包括司法單位也會進行處理。

李進勇強調，中選會在權責範圍之內，還是會留意這方面的情資，如果有比較具體的情資，還是會移給相關的主責單位處理。