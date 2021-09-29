　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

▲▼立法院長游錫堃接見中央選舉委員會委員被提名人李進勇等人 行政院秘書長李孟諺 立法院秘書長林志嘉 游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

四大公投將於年底登場，民進黨立委張宏陸29日質疑，是否有境外敵對勢力介入公投事務。對此，中選會主委李進勇表示，中選會在辦理公投的食物過程中，如果有發現違反相關法令時，基於職責還是會知會、告發或移送相關機關處理，但中選會目前沒有接到這方面的情資。

立法院內政委員會29日審查「行政院函送中選會委員提名名單」，李進勇、陳朝建分別以中選會主委、副主委被提名人的身份出席，另外還有中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬等4人列席備詢。

張宏陸質詢時指出，《反滲透法》第3條文規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，詢問中選會有沒有任何實質的做法。

李進勇回應，中選會在辦理公投的實務過程，如果有發現違反《反滲透法》或其他相關法律規定時，中選會基於職責還是應該要知會、告發或移送機關處理。

李進勇說明，中選會沒有專責的單位處理、搜集這方面的情資，因為很多人不一定知道要向哪個單位舉發，「既然是在選舉、公投的過程裡面，他們可能會直接向我們投訴」，如果在過程中有收到這方面的舉發，中選會將根據權責讓主管機關處理。

張宏陸批評，中選會明知有這個法令，卻因為沒有接到檢舉而主動去查，導致現在沒有特別的行為或實質作為，並追問中華人民共和國跟中國共產黨，是否屬於《反滲透法》第2條所稱的「境外敵對勢力」。

李進勇則表示，中選會不是這個法律的主管機關，解釋也許不會很精準，「但是至少如果有他們的力量滲入到公投事務，我們也會當作重要的」。

張宏陸指出，他認為這個不用法律的解釋，共機每天都在繞台，中國國家主席習近平都講成這樣，「你去全台灣問，大概大家都知道」，並追問國內是否有團體配合中國共產黨，進行很多跟公投相關的活動。

對此，李進勇則說，如果中選會有這方面的情資，一定會當作一個案子處理，但是中選會並不是主管機關，目前也沒有接到這方面的情資，目前公投的業務現在都在推動當中，至於有沒有這方面具體的事證，最主要的第一線還是在國安單位，包括司法單位也會進行處理。

李進勇強調，中選會在權責範圍之內，還是會留意這方面的情資，如果有比較具體的情資，還是會移給相關的主責單位處理。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
獨／林依晨挺孕肚仍在密集工作　4天連看12部電影
快訊／高雄5區明早8時起　停水23小時
密醫「疏通療法」讓不孕人妻得2子！　老公驗DNA崩潰
《魷魚遊戲》李政宰癡愛失婚千金6年　不婚原因超感人
「恐怖挖眼男」震驚全台！他舉3悲劇：說好的安全網呢
「3人合資800元」中27億威力彩　鄉民抓2疑點：很怪
20多歲超商女店員傷勢慘況曝！　今開刀治療
超商女店員「遭徒手挖眼」恐失明！　潘孟安臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

線上泰國臺灣形象展創新OMO直播展示艙助航新南向　參展商變網紅

停柵欄前也罰錢！黑車2度「停地雷區」緊鄰火車　很多人竟不知違規

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

天氣太熱「香草冰淇淋」融化了　白白一大坨流出床：快來擦乾呀！

「做SUBWAY要會分辨起士」　客人指導店員遭打斷怒罵1句挨告

人魔阿伯「效仿A片」擄走16歲少女當性奴…囚地洞24天隨時發洩

黃子鵬碰頭游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

林依晨懷胎初期畫面曝光！ 挺孕肚躲Janet後面「3私照」有跡可循

興大商圈陷窘境　學生不捧場！20年老店、網咖倒一片

限電衝擊！台商「提前」放員工十一長假　國台辦：國家宣示保供電

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」　 害她的是賭鬼媽媽

政治熱門新聞

顏清標撂台語畫面曝！他酸顏寬恒想吃水餃

台灣GDP成長率6%　王浩宇嘆：政府還是被罵

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

蔡英文執政6年舉債1.2兆　創20年來最高

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

快訊／台灣國際防疫跌至第42名　輸南非、埃及、秘魯

為何台中人不滿陳柏惟　他揭關鍵：反對疫苗進口採購

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜揭原因

葉元之還原唐鳳影片只花0元！網掀論戰

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

柯文哲槓花敬群　政大教授也參戰

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

更多熱門

相關新聞

快訊／中選會主委李進勇：公職選舉保證金不宜輕言廢除

快訊／中選會主委李進勇：公職選舉保證金不宜輕言廢除

時代力量立委邱顯智29日指出，選舉保證金涉及選務的核心問題，詢問中選會認為應該維持並提高、維持但降低或是廢除。對此，中選會主委李進勇表示，保證金制度不宜輕言廢除，應該就個別公職來做檢討；中選會副主委陳朝建則說，需要經過公聽會的討論才能決定。

江啟臣敗選感言談陳柏惟公投　周玉蔻怒轟：把朱立倫當小弟使喚？

江啟臣敗選感言談陳柏惟公投　周玉蔻怒轟：把朱立倫當小弟使喚？

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

柯建銘稱公投挫敗是災難　藍委：「蔡公投」半夜找你理論

柯建銘稱公投挫敗是災難　藍委：「蔡公投」半夜找你理論

柯建銘：公投挫敗是大災難　藍批美豬不提美牛

柯建銘：公投挫敗是大災難　藍批美豬不提美牛

關鍵字：

公投公民投票中選會公投公民投票李進勇張宏陸

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面