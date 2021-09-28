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新北推「惜食不浪費」議題　農業局分享2道地瓜食譜料理

▲新北呼應惜食不浪費議題 農業局分享簡易地瓜食譜料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北推「惜食不浪費」議題，農業局分享2道地瓜食譜料理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月29日是「國際糧食損失和浪費問題宣傳日」，新北市政府農業局除了希望喚醒國人對惜食議題的重視，也期待大眾可以身體力行，避免食物浪費。每年初秋是新北健康三寶「甘藷」盛產季節，農業局分享甘藷保存方法及提供兩道簡易食譜，歡迎大眾分享給親朋好友，共同惜食。

為讓全球正視食物浪費的議題，聯合國去年訂定每年9月29日為「國際糧食損失和浪費問題宣傳日」。據統計，臺灣一年浪費373萬公噸食物，若以90公分桶裝、容量155公斤計算，每天的平均廚餘量至少可疊起「74座101大樓」。避免食物浪費除了可將多餘食物分享給需要民眾，也能減少碳排放量，避免地球暖化。

▲新北呼應惜食不浪費議題 農業局分享簡易地瓜食譜料理。（圖／新北市農業局提供）

▲「蘋果風味地瓜小點」食譜料理。

每年8至9月為新北健康三寶「甘藷」盛產季節，農業局分享「蘋果風味地瓜小點」和「地瓜紅咖哩」兩道食譜。「地瓜紅咖哩」只需以奶油爆香辛香料，再依序放入各項食材烹煮。盛盤時，淋上椰奶，即可享用富有南洋風味且口感濃郁的美味料理。

「蘋果風味地瓜小點」僅需將蒸煮的地瓜，放入混有白糖與蘋果原汁的水中煮約15分鐘即可，最後再淋上蜂蜜及黑芝麻，就大功告成，清爽風味不僅可當早餐，亦可當點心享用。

▲新北呼應惜食不浪費議題 農業局分享簡易地瓜食譜料理。（圖／新北市農業局提供）

▲「地瓜紅咖哩」食譜料理。

農業局長李玟表示，解決食物浪費的不二法則為「計畫性消費」和「購買格外品」，其中又以「計畫性消費」最為重要，在「國際糧食損失和浪費問題宣傳日」提醒大眾採購食材或餐點前，可先列購物清單或斟酌取用，都可以避免不必要的浪費。

李玟指出，雖然目前國內疫情稍緩解，但大眾到店家用餐時，仍應遵守中央疫情指揮中心防疫規定，採實名制並配合量測體溫。對惜食議題或上述甘藷食譜有興趣的朋友，歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注最新惜食新知。

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