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淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」　在家自煮農村料理大公開

▲淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」 在家自煮特色料理大公開。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」，在家自煮農村料理大公開。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年受新冠肺炎影響，新北市政府農業局鼓勵民眾在家自「煮」，談到美味的農村料理，不得不提到淡水的忠山社區，社區位於淡水東北端的郊區，特別挑選農村好食料理「桂花冬瓜爌肉」，成為最具特色的美食。

農業局表示，社區開發出極具地方特色的地方美食「桂花冬瓜爌肉」，在地料理達人將桂花與爌肉結合，食材準備方面有五花肉、冬瓜、桂花蜜、乾燥桂花、蔥、蒜、醬油等，將五花肉煎至金黃色，再加入蒜頭煸香，放入醬油、蔥與桂花蜜來提味，最後進入清水燉煮，放入冬瓜燒煮20分鐘盛盤後，灑上乾燥桂花即可，

▲淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」 在家自煮特色料理大公開。（圖／新北市農業局提供）

▲「桂花冬瓜爌肉」農村料理，不僅味道層次豐富，豬肉彈牙不膩口。

忠山社區總幹事江蔥表示，「桂花冬瓜爌肉」這道料理不僅味道層次豐富，豬肉彈牙不膩口，加上忠山特有的桂花蜜融合剛採收的鮮甜冬瓜，成為最具忠山特色的美食，也成為民眾防疫在家就能自製美食料理。

農業局長李玟表示，每年8-9月間社區的農民都會一起割稻收成，並來一碗正港的「割稻飯」亦是忠山社區特色風味餐料理，農業局輔導社區透過將傳統料理加入新創意，研發出桂花爌肉，跟著在地總鋪師在家自「煮」營養又健康，現在「美味農業得來速」可選購新北農產品。

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