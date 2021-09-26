瑞芳三貂嶺瀑布步道虎頭蜂狂螫人　連2天1死3傷「全線暫封閉」

▲瑞芳三貂嶺瀑布步道虎頭蜂狂螫人，今天新北市動保處委託廠商順利將蜂巢拆除。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳知名景點「三貂嶺瀑布步道」，吸引許多大量遊客前來踏青，不過2天內驚傳4名山友在三貂嶺瀑布步道合谷瀑布附近，遭虎頭蜂群攻擊，其中一對老夫婦傷重，老太太25日傷重不治，老先生也中毒甚深，還在基隆長庚醫院加護病房與死神搏鬥；另有二位送醫後已回家休養，所幸輕傷無生命危險。三貂嶺瀑布步道25日起「全線暫時封閉」；今日新北市政府動保處委託廠商順利將虎頭蜂巢拆除。

動保處委外捕蜂人員表示，因摘除後仍會有虎頭蜂殘蜂滯留，因具有攻擊性，為免遊客遭螫傷造成危害，仍「全線封閉」暫不開放，等待一週後評估現場殘蜂狀況，再行決議是否開放。

▲瑞芳三貂嶺瀑布步道虎頭蜂狂螫人連2天1死3傷。

24日上午9時許，73歲林姓老先生帶著62楊姓妻子至「三貂嶺瀑布步道」踏青，在第1座吊橋旁便遭虎頭蜂群攻擊，經路人通報，瑞芳消防分隊趕往救援，將夫婦送往基隆長庚醫院急救；25日上午8時許2名柯姓、張姓2女子，又在同位置合谷瀑布附近，遭虎頭蜂群攻擊螫傷，消防隊獲報將2女救出送醫，所幸皆生命跡象穩定。

院方指出，林姓夫婦到院時因蜂螫很多，中毒過深，楊婦25日上午因體內毒素過多，器官衰竭不治，林翁目前代謝機能嚴重受損，仍在加護病房，院方已發出命危通知；25日柯姓、張姓2女子則無生命危險。

▲三貂嶺瀑布步道25日起「全線暫時封閉」。

瑞芳警分局長王鴻儒獲報表示，登山客連續2天在三貂嶺瀑布步道遭虎頭蜂攻擊，造成1死3傷，已通報瑞芳區公所轉報動保處派員拆除，拆除前為免虎頭蜂再傷人，已在步道入口處和第一吊橋拉起封鎖線，並標註第一吊橋旁有虎頭蜂窩，禁止遊客進入。



瑞芳區公所25日張貼公告，三貂嶺瀑布步道「全線暫時封閉」，合谷瀑布附近有虎頭蜂出沒，將進行摘除虎頭蜂巢作業，需先封道淨空，為避免蜂群四溢造成危險，請山友暫時不要前往，造成不便敬請見諒。

虎頭蜂因為入秋，季節轉換，攻擊性強，新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，民眾登山時要注意，發現警戒的2、3隻虎頭蜂出現時，要回頭返回原路，不要進入虎頭蜂領域，也千萬冷靜不要驅趕，以免虎頭蜂群傾巢而出，踏青也應穿著長袖衣服及長褲，避免蜂蟲螫咬。

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