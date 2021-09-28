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人妻做直銷搞上床！摩鐵戰到車上20回合…夫見「滿身吻痕」綠炸

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻賣水餃轉行做直銷，卻多次利用交貨時與阿勁見面、發生性行為。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻賣水餃認識了常客阿勁（化名），而後轉行直銷賣益生菌，不料，她竟與阿勁發生性行為，不僅曾到摩鐵激戰，還曾大搞車震。老公見到她身上多處吻痕後，才驚覺自己頭頂炸出綠光，將阿勁告上法院，日前法院判決出爐！

人夫主張，妻子原本在市場擺攤賣水餃，而阿勁是常客，也清楚妻子的婚姻狀態，妻子2019年4月間轉行加入直銷，同時拉攏阿勁加入，加上2人間又有借貸關係，雙方逐漸熟識，多次用交付直銷商品、還錢等藉口相約見面，並於2019年8月中旬至2020年10月底止，陸續到摩鐵發生性行為。

人夫表示，後來他在妻子身上發現多處吻痕，妻子才向他坦承，曾與阿勁發生15至20次性行為。妻子與友人的對話紀錄中也有提到此事，讓他決定向阿勁提告求償100萬元。

對此，阿勁辯稱，自己不知道人妻已婚，2人間也沒有發生任何侵害人夫配偶權的事情，他曾向人妻購買水餃，進而認識，但僅止於一般老闆跟客人間的寒暄，並沒有談論到家庭背景，後來人妻轉戰直銷，雙方才因工作關係相約見面，沒有上摩鐵發生性行為。

但人妻證稱，她為了獲取業績的積分，曾向阿勁借款2萬元，扣除阿勁向她拿益生菌的錢，她匯還7千元給阿勁，雙方從2019年8月中旬開始到摩鐵發生性行為，有借貸關係後頻率增高，從一個月一次，到半個月一次，再到一星期兩次，最後一次是2020年10月26日於車上發生。

新北地方法院勘驗各項事證後，不採信阿勁的說詞，另審酌人夫與妻子的婚姻已經破裂，只是因為孩子監護權問題才遲遲沒有離婚，判阿勁應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

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