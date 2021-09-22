摩鐵交纏女同事！人夫喊：只會吸奶…正宮聽「壓頭」一聲嗯心碎

▲人夫偷吃女同事，老婆聽鹹濕對話心碎。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻發現擔任推拿師的丈夫竟與女同事發生婚外情，丈夫不僅用「老婆」稱呼小三，甚至還有鹹濕對話「我只會吸妳的奶」等語，2人也曾2度一同上摩鐵，氣得她告上法庭。日前法院判決出爐！

人妻主張，丈夫與小三於2019年7月間因工作相識，進一步發展出不正常男女關係，同年月25日晚間丈夫在車內親密稱呼小三為「老婆」，並承諾幫小三過國曆、農曆生日以及七夕情人節；2020年3月間丈夫在車內與小三熱線稱，「我又不會吸妳的血，對不對，我只會吸妳的奶而已」。

人妻指控，2020年10月底丈夫還與小三一起上摩鐵休息3小時，讓她心碎不已，決定向丈夫、小三提告求償精神撫慰金50萬元。

人夫辯稱，妻子提出的光碟內容，是他在幫小三推拿過程中的對話，期間稱「還壓我頭」、「嗯」都只是在推拿整復過程中，壓制痠痛點所發出的聲音，至於「老婆」、「吸奶」等對話，都只是玩笑話，雖然2人有一起到摩鐵消費2次，但都只有使用KTV設備跟觀看電影而已，沒有不正常男女關係。

小三則提出書狀辯稱，自己與人夫只是普通朋友關係，因個性豪爽，才會被單方面戲稱「老婆」，都是玩笑話，雖然2人有在摩鐵停留3小時，但只有唱歌而已。

但台中地方法院勘驗影片檔後發現，人夫不僅稱呼小三為老婆，還稱「我跟妳交往超過1年欸」，錄音內容也很曖昧，不採信2人的說詞，另外，人夫與小三的行為，導致正宮婚姻破裂，對婚姻產生不信任感，也難免遭受周遭親朋好友的指點竊論，令正宮飽受身心煎熬，判2人應賠償正宮10萬元。