　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵交纏女同事！人夫喊：只會吸奶…正宮聽「壓頭」一聲嗯心碎

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲人夫偷吃女同事，老婆聽鹹濕對話心碎。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻發現擔任推拿師的丈夫竟與女同事發生婚外情，丈夫不僅用「老婆」稱呼小三，甚至還有鹹濕對話「我只會吸妳的奶」等語，2人也曾2度一同上摩鐵，氣得她告上法庭。日前法院判決出爐！

人妻主張，丈夫與小三於2019年7月間因工作相識，進一步發展出不正常男女關係，同年月25日晚間丈夫在車內親密稱呼小三為「老婆」，並承諾幫小三過國曆、農曆生日以及七夕情人節；2020年3月間丈夫在車內與小三熱線稱，「我又不會吸妳的血，對不對，我只會吸妳的奶而已」。

人妻指控，2020年10月底丈夫還與小三一起上摩鐵休息3小時，讓她心碎不已，決定向丈夫、小三提告求償精神撫慰金50萬元。

人夫辯稱，妻子提出的光碟內容，是他在幫小三推拿過程中的對話，期間稱「還壓我頭」、「嗯」都只是在推拿整復過程中，壓制痠痛點所發出的聲音，至於「老婆」、「吸奶」等對話，都只是玩笑話，雖然2人有一起到摩鐵消費2次，但都只有使用KTV設備跟觀看電影而已，沒有不正常男女關係。

小三則提出書狀辯稱，自己與人夫只是普通朋友關係，因個性豪爽，才會被單方面戲稱「老婆」，都是玩笑話，雖然2人有在摩鐵停留3小時，但只有唱歌而已。

但台中地方法院勘驗影片檔後發現，人夫不僅稱呼小三為老婆，還稱「我跟妳交往超過1年欸」，錄音內容也很曖昧，不採信2人的說詞，另外，人夫與小三的行為，導致正宮婚姻破裂，對婚姻產生不信任感，也難免遭受周遭親朋好友的指點竊論，令正宮飽受身心煎熬，判2人應賠償正宮10萬元。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
美而美董事長首度曝光！　人妻怒控「害我老公抑鬰死」
百貨五倍券加碼懶人包！　紙本5000換7000
iOS 15爆災情！　iPhone不斷顯示「儲存空間已滿」
快訊／文姿云和經紀人鬧翻！　一審判決出爐
綁台灣Pay「800元回饋」還有！　八大行庫僅剩這3家
張菲辣媳出門「深V內衣外穿」　洩超兇身材
台積電7人遭開除原因曝！　通訊軟體聊這個被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

快訊／空手道小清新贏了！文姿云經紀約糾紛　一審獲賠35萬

快訊／恐怖崩山畫面曝！寶來野溪溫泉泡湯　遇大塌方險遭活埋

替友出頭遭毆！火爆男撂人「持木棍、鐵條」尋仇　當場遭警逮捕

摩鐵交纏女同事！人夫喊：只會吸奶…正宮聽「壓頭」一聲嗯心碎

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

快訊／空手道小清新贏了！文姿云經紀約糾紛　一審獲賠35萬

快訊／恐怖崩山畫面曝！寶來野溪溫泉泡湯　遇大塌方險遭活埋

替友出頭遭毆！火爆男撂人「持木棍、鐵條」尋仇　當場遭警逮捕

摩鐵交纏女同事！人夫喊：只會吸奶…正宮聽「壓頭」一聲嗯心碎

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師曝：目前尚無法回到2019年生活

法鬥犬走進行李箱「把自己打包」　折手手趴下睡翻：帶我走～

張進德上一軍無法連續蹲捕　洪總：林宥穎就下二軍

租房也有低消！北投雅房月租2800元　「想住進來再加價」

記好時間！9／27中午搶「7元星巴克」　人氣泡湯券買一送一

182cm王俊凱「躲行李箱」整工作人員！狼狽下場曝光…生日反害到自己

富邦悍將攜手史努比　推出聯名口罩夾

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆拉K　尿檢皆呈陽性

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

即／天母托運貨車斜坡下滑！駕駛遭輾車底搶救中

被宣告死亡11年！「失憶女」中秋淚擁生母團圓

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

即／文姿云經紀約糾紛　一審判決出爐

更多熱門

相關新聞

歐巴教書下班全脫！粉絲狂盯1亮點：好長

歐巴教書下班全脫！粉絲狂盯1亮點：好長

這要怎麼專心上課！當過學生的人都知道，上課難免會有忍不住睡意的時候，但如果講台上的老師玉樹臨風、氣宇不凡，你還睡得著嗎？近日有一名韓國歐巴在台灣教書而意外爆紅，就有網友在翻找他的IG後發現，這位歐巴除了是韓文老師以外，也曾登上時尚雜誌封面，IG上擁有6萬多名粉絲。

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

不甘示弱！單元二豪宅一次78戶實登揭露　行情直逼七期

不甘示弱！單元二豪宅一次78戶實登揭露　行情直逼七期

五倍券登錄狂當機！里長秀整排健保卡塞爆

五倍券登錄狂當機！里長秀整排健保卡塞爆

妻子外遇　他痛毆小王逼簽200萬本票

妻子外遇　他痛毆小王逼簽200萬本票

關鍵字：

台中外遇人夫推拿

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

連千毅正宮難得火辣現身！

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面