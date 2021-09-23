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社會 社會焦點 保障人權

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人妻與青梅竹馬發生婚外情，丈夫頭炸綠光氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫發現妻子與其青梅竹馬的男性友人發生婚外情，小王甚至用「豬豬老婆」來稱呼妻子，令他心碎決定向妻子、小王提告求償。日前台南簡易庭判人妻與小王應連帶賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，2020年10月底他發現妻子與青梅竹馬的小王用LINE互傳親密對話，小王臉書上還有2人親臉頰、在床上環抱、臉頰緊貼的合照，另外，2人2020年11月26日還親口向他承認，彼此為男女朋友關係，讓他大受打擊、深感羞辱，甚至因此罹患憂鬱症，決定向妻子與小王提告請求連帶賠償50萬元精神撫慰金。

針對人夫的控訴，人妻並沒有提出聲明或陳述；小王則辯稱，5、6年前透過朋友認識人妻，強調雙方只是「普通朋友關係」，並非情侶，合照時身體跟臉頰較靠近是現在很多異性拍照的常態，他跟人妻雖然曾互傳較曖昧的訊息，但沒有男女間的不正常交往。

台南簡易庭勘驗照片發現，小王曾從人妻身後將頭靠在人妻間上，也曾從後方環抱、親吻人妻臉頰，雙方狀態相當親暱愉悅，對話內容還提到「老婆我愛妳」、「豬豬老婆起床囉」、「當我的公主給我寵就好了」、「我們要永遠在一起不能分開」、「我每天要一直跟妳要抱抱親親」等語。

除此之外，法院勘驗人夫提出的錄影光碟發現，小王曾親口承認與人妻是男女朋友關係，不採信小王的說詞，判人妻與小王應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。

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