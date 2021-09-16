痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵

▲人妻隨口敷衍一句「好」，不料被追求者當真，還入侵住家性侵她...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰、劉昌松／台北報導

台北40多歲彭姓男子已有家室，但有次買檳榔煞到陸籍人妻，竟展開瘋狂的追求攻勢，甚至要求「跟我來一次」。人妻感到困擾，有次隨口敷衍一句「好啦」，不料彭男竟當真，還以此為藉口，破門性侵得逞，氣得人妻怒告性侵。事後，彭男矢口否認犯行，但台北地檢署16日偵結，仍依加重強制性交罪起訴。

據了解，彭男愛吃檳榔，有次到新北市中和區檳榔攤消費，看到陸籍人妻貌美如花，一見傾心，開始天天報到獻殷勤。交談過程中，彭男得知女方的台籍丈夫遭通緝逃亡，目前不知去向，索性火力全開，除了每天送早餐，還時常騎車接人妻上下班，想進一步交往。

由於2人年紀相仿，話題天南地北，人妻漸漸放下戒心，但始終把彭男當作一般朋友。有一次，人妻辦理居留文件，礙於丈夫遭通緝，請求彭男幫忙留下聯絡地址。但彭男死纏爛打，頻頻要求人妻「跟我來一次」才願意協助。人妻拗不過，隨口敷衍了一句「好啦」，並未將此事放在心上。

不過，彭男信以為真，以為有機會交往，竟真的跑去和妻子離婚。今年5月，彭男忍無可忍，拿出之前偷備分的鑰匙，闖進女方位在台北市的住家，欲行床第之事。人妻嚇得花容失色，拒絕與男方發生關係，但彭男憤而說道「妳說好要給我的」，當場施暴將人綑綁，還威脅「反抗的話會殺妳」，隨後性侵得逞。

事後，人妻立刻報警，怒告性侵，但彭男到案後只承認有偷打鑰匙、入侵女方住處，否認性侵，強調雙方是兩情相悅。檢方比對驗傷單、雙方證詞等跡證，確認人妻體內驗到彭男DNA，最後不採信彭男證詞，依加重強制性交罪起訴。

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