雙眼皮割過頭變「中邪吊白眼」　人妻怪臉嚇壞老公：天天提離婚

▲雙眼皮愈整愈醜讓女子十分崩潰。（圖／翻攝自微博／重慶廣電-第1眼）

記者李振慧／綜合報導

重慶市一名女子因為不滿意自己的外表，便花費人民幣8,000元（約台幣3.4萬元）做雙眼皮手術，沒想到術後不但沒有變美，整個人反而愈整愈像怪物，眼皮甚至嚴重到無法閉眼，眼皮上吊露出白眼的模樣看起來像中邪一樣，讓老公想和她離婚。

當地電視台24日報導，王姓女子因為一直很嚮往雙眼皮，沒有和老公商量便於2019年11月進行雙眼皮手術，然而手術效果卻讓她很不滿意，「醫院和我說3個月後就會變美，結果眼睛後來還是那個樣子，很難看，很多人說看到我就像個怪物」。

王女由於對手術效果不滿意，又於今年2月再次動手術調整，結果眼皮不但沒有修復，現在甚至無法閉上，結果8月時又再度進行第3次手術，「我的眼睛閉不起來，還一直流淚，疤痕增生特別嚴重」。

愈整愈醜的情況不但讓王女心理壓力超大，還因此丟了工作，現在更影響到婚姻，讓她在鏡頭前哭泣表示，「我老公也罵我，天天罵我是怪物，想和我離婚，現在我處在崩潰狀態，不知道該怎麼辦」。

院方表示，王女手術後的確出現上瞼下垂、閉眼困難、兩邊不對稱的情況，但因為現在還是術後恢復期，需要耐心等1至3個月，等到提上瞼肌收縮以後眼睛就能正常閉合，對於王女要求賠償一事，建議等到恢復期過後雙方再來協商為佳。