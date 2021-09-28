　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

23歲OL被「主管帶去開房」3hrs後中毒身亡　死前被迷昏性侵

▲▼23歲的建築工程公司女員工慘遭主管下藥中毒亡。（圖／翻攝自虹新聞）

▲23歲女員工慘遭主管下藥中毒亡。（圖／翻攝自虹新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東佛山高明區2021年1月24日凌晨發生一起命案，23歲的建築工程公司陳姓女員工，與上級主管一起吃完宵夜，並去KTV唱歌喝酒後，隨後被主管帶入摩鐵內開房。4小時後，她在房間內離奇暴斃身亡。事後，屍檢結果顯示，她被下迷姦藥後中毒慘死。

綜合陸媒報導，2月9日下午，佛山市公安局高明分局對外通報稱，1月23日22時許，彭姓男主管與陳女一起吃宵夜，隨後兩人前往KTV唱歌喝酒，隔天凌晨2時許，兩人入住某摩鐵同一房間。6時許，彭男電話報警。

警方通過現場勘查、走訪調查，結合第三方機構法醫鑑定意見，發現彭男有重大作案嫌疑，已將其刑事拘留。事發後，家屬從警方拿到的屍檢報告顯示，陳女因七氟烷（注：麻醉藥品）中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

最新消息是，日前，陳女家屬已接到電話通知，此案將於10月14日在佛山中院開庭審理。

起訴書顯示，佛山市檢察院指控稱，彭男趁陳女入睡之機，將七氟烷倒在衛生紙上，放置於陳女鼻子下方使其吸入，致陳女昏迷後實施性侵，但因無法勃起而未能得逞。他於6時許報警，謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場後，證實陳女已死亡。

佛山市檢察院認為，彭男違背婦女意志，使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係，致一人死亡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十六條第三款第(六)項的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
CPR近半小時！捷運萬大線1工人被夾傷「失去生命跡象」
獨／大樓住宅窗戶驚見「彈孔」！　姊妹花驚嚇：誰在試槍
人妻做直銷搞上床！摩鐵戰到車上20回合　夫見「滿身吻痕」綠炸
女星穿小可愛E奶快爆開　阿翔驚喊：衣服不要掉了
「打死我都不先買它！」總裁開示　一招緩解衝動性消費
日本解封何時能出國玩？前台大醫估「最樂觀時間點」
快訊／捷運爆工安意外！　1人遭壓無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

有片慎入！12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝

白宮指「不尋求衝突」　陸外交部：希望美方把表態落實到行動上

陸多地公布節電措施　公家機關3天禁開冷氣...3樓以下禁用電梯

癡漢老翁伸手摸女童下體達1分鐘　女乘客出聲解圍還想繼續摸

美到像「億中選一」！學霸女播音員電暈網友：根本仙女下凡

23歲OL被「主管帶去開房」3hrs後中毒身亡　死前被迷昏性侵

陸中歐班列「上海號」首發　掛載50節貨櫃前往德國緩解海運壓力

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

有片慎入！12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝

白宮指「不尋求衝突」　陸外交部：希望美方把表態落實到行動上

陸多地公布節電措施　公家機關3天禁開冷氣...3樓以下禁用電梯

癡漢老翁伸手摸女童下體達1分鐘　女乘客出聲解圍還想繼續摸

美到像「億中選一」！學霸女播音員電暈網友：根本仙女下凡

23歲OL被「主管帶去開房」3hrs後中毒身亡　死前被迷昏性侵

陸中歐班列「上海號」首發　掛載50節貨櫃前往德國緩解海運壓力

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

下一秒訪問副總統…美國2主持人「篩檢陽性」確診離場　結局傻眼反轉

CPR近半小時！捷運萬大線1工人被夾傷「失去生命跡象」　急停工送醫

哈登不急著續約有原因　脫口秀主持人「怪問題」讓杜蘭特傻爆眼

鋼龍本週投一休四　王維中、徐若熙下週可歸隊

有片慎入！12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝

印度考生腳踩「藍芽拖鞋」作弊！塞微型耳機聽答案　一雙要價23萬

華為小公主被酸「靠爸闖演藝圈」！　大咖女星當面吐槽：叫妳爸別贊助

開始殺了？　傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」...本土法人反駁

6種超NG廁所風水！「馬桶正對門」沖煞全家運勢　放錯位置還會破財

五倍券住飯店！台北時代寓所花1000送3000　住台北慕軒0元送1泊2食

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

大陸熱門新聞

女遊塞爾維亞失聯25天　對比照超詭異

女同志約砲遇到男人　「姐姐」下面多一根

4300萬天價邀請參加娛樂節目　全紅嬋做出決定了

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

感謝免費修手機　爺爺騎15km報恩

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

限電！有錢也租不到「它」

監管令又來　中國禁止播出「美容貸」廣告

限電衝擊「通知到12月？」

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

跑車逆向他大罵！被男駕駛酸：你開不起藍寶堅尼

女播音員美到像「億中選一」！網：根本仙女下凡

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

更多熱門

相關新聞

色男假按摩指侵肢障妹　手指抽出都是血

色男假按摩指侵肢障妹　手指抽出都是血

屏東蔡姓男子日前遇到一名雙腳障礙的身障妹，竟假好心謊稱自己是治療師，讓女子坐下，假意按摩女子雙腿，詢問「有無漏尿的問題」，並藉機指侵得逞。不料女子正巧月事來，被指侵時，趕緊抓住蔡男手腕，蔡男手指抽出時還沾滿女子經血，成為定罪證據。最高法院審理後，將蔡男判刑3年8月定讞。

74歲變態老翁性侵10歲孫女！律師也無奈

74歲變態老翁性侵10歲孫女！律師也無奈

17歲少年遭乾爹蹂躪　悲埋心底300天...妹同日受害

17歲少年遭乾爹蹂躪　悲埋心底300天...妹同日受害

即／大學副教授被控性侵女同志　判決出爐

即／大學副教授被控性侵女同志　判決出爐

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡

23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡

關鍵字：

佛山性侵主管OL下藥

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面