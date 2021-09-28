23歲OL被「主管帶去開房」3hrs後中毒身亡　死前被迷昏性侵

▲23歲女員工慘遭主管下藥中毒亡。（圖／翻攝自虹新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東佛山高明區2021年1月24日凌晨發生一起命案，23歲的建築工程公司陳姓女員工，與上級主管一起吃完宵夜，並去KTV唱歌喝酒後，隨後被主管帶入摩鐵內開房。4小時後，她在房間內離奇暴斃身亡。事後，屍檢結果顯示，她被下迷姦藥後中毒慘死。

綜合陸媒報導，2月9日下午，佛山市公安局高明分局對外通報稱，1月23日22時許，彭姓男主管與陳女一起吃宵夜，隨後兩人前往KTV唱歌喝酒，隔天凌晨2時許，兩人入住某摩鐵同一房間。6時許，彭男電話報警。

警方通過現場勘查、走訪調查，結合第三方機構法醫鑑定意見，發現彭男有重大作案嫌疑，已將其刑事拘留。事發後，家屬從警方拿到的屍檢報告顯示，陳女因七氟烷（注：麻醉藥品）中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

最新消息是，日前，陳女家屬已接到電話通知，此案將於10月14日在佛山中院開庭審理。

起訴書顯示，佛山市檢察院指控稱，彭男趁陳女入睡之機，將七氟烷倒在衛生紙上，放置於陳女鼻子下方使其吸入，致陳女昏迷後實施性侵，但因無法勃起而未能得逞。他於6時許報警，謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場後，證實陳女已死亡。

佛山市檢察院認為，彭男違背婦女意志，使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係，致一人死亡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十六條第三款第(六)項的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。