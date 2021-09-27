74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

▲南韓一名年僅10歲的女童慘遭74歲的祖父性侵4年。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名70多歲的變態老翁從2013年2月起性侵年僅10歲的親孫女，時間長達4年，不僅性侵的次數達到6次，其中還會使用智慧型手機拍攝性行為的畫面，次數更是高達46次。對此，檢方向法官求刑20年。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，法界消息人士今（27）日指出，首爾中央地方法院刑事合意29部日前開庭審理該案，74歲的老翁A某被依違反性暴力犯罪處罰條例（姦淫未滿13歲未成年人）等罪嫌起訴，檢方向部長法官金昶亨（김창형）求處判老翁20年徒刑。

檢方表示，「身為親祖父的A某，居然趁年幼的被害者在尚未形成基本價值觀與性觀念時，將身為被害者的孫女視為滿足其性慾的道具，此舉嚴重違反人倫道德，且罪刑極重。」

檢方在庭上呼籲，應判處A某戴上電子腳鐐、接受保護管束、接受性暴力治療、向大眾公開其個人資訊、禁止其10年以內在兒童與青少年相關機關或設施就業。

A某在最後辯論上後悔表示，「我犯下死罪！祈禱我們的孩子（指慘遭性侵的孫女）能夠早日擺脫噩夢，成為一名平凡的社會人士。」

由於A某的犯行罪證確鑿，且對未成年的孫女造成嚴重傷害，就連其辯護律師都無奈表示，「就如同檢方所說，被告的確犯下違反人倫的重罪，如今根本沒有任何進行辯護的餘地！不過，考量到被告A某已年屆75歲高齡，不僅家庭環境艱困，且身患數個疾病，在此期盼法官能給予最大的寬容。」

據悉，一審的宣判結果將於10月8日上午公佈。

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