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社會 社會焦點 保障人權

假按摩問「會不會漏尿」色男指侵肢障妹！手指抽出竟都是血

▲桃園市宋姓男子今年2月起至9月間，在桃園市某公園連續對不認識同一名夜歸女子強制襲胸猥褻、指侵，經路人發現惡行報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲屏東蔡姓男子假按摩，指侵身障妹，還弄的手指都是血，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東蔡姓男子日前在某大學內，遇到一名雙腳障礙的身障妹，竟假好心上前表明自己是治療師，要協助女子，將女子帶到宿舍前坐下，假意按摩女子雙腿，詢問「有無漏尿的問題」，並藉機手指伸入女子下體、指侵得逞。不料女子正巧月事來，被指侵時，趕緊抓住蔡男手腕，蔡男手指抽出時還沾滿女子經血，成為定罪證據。最高法院審理後，將蔡男判刑3年8月定讞。

判決指出，本案發生於2019年10月中，下午2點半，蔡男在某大學的餐廳附近，看到穿著短褲的身障妹。蔡男認為有機可乘，竟上前假意協助說 ：「你看起來需要幫助」，還自稱是某身障基金會的治療師，要協助女子。2人從餐廳走到宿舍前，蔡男跟女子說她需要休息，女子回應：「不用了。」打算離去。但蔡男卻跟說：「累了就要休息」，讓女子坐在宿舍前椅子上，蔡男主動蹲下，未經同意就開始按摩女子大腿。

蔡男先詢問女子身障原因，女子不想理會，蔡男竟問「有無漏尿的問題」，女子雖回答沒有，但蔡男竟趁機將手指伸進女子褲管內，伸入女子下體。女子被突如其來的舉動嚇到，來不及呼救，直接抓住蔡男手腕，但蔡男手指還不安分，持續深入，過了多時後，蔡男才伸出手指，手指上還沾滿女子月事來的經血！女子隨即報警，警方逮捕蔡男，檢方依照「對身體障礙之人犯強制性交罪」提起公訴，依法可處7年以上有期徒刑。

法院審理時，蔡男否認性侵，辯稱自己是一時糊塗才伸入手指，充其量成立法定刑較輕的「乘機性交罪」。但一審法院不採信，認定蔡男有罪，一審將他判刑7年。

案經上訴，蔡男坦承侵入女子，但辯稱只有短短的1、2秒；至於被害人則說，自己感覺被侵犯的時間長達1分多鐘。二審高雄高分院勘驗現場監視器後，認定蔡男侵犯的時間約38秒，確實有罪。但考量蔡男出於性慾衝動一時失慮而犯案，並在法院審理時即知悔悟，坦承全部犯行，並與女子成立和解，同意盡其所能賠償女子15萬元，並已支付完畢。二審法院認為蔡男的行為情輕法重，依刑法59條減刑，改判有期徒刑3年8月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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