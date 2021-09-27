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社會 社會焦點 保障人權

17歲少年遭乾爹蹂躪　悲埋心底300天...驚知雙胞胎妹同日受害

▲▼ 孩子,兒童,男童,女童,兄弟姊妹。（圖／取自免費圖庫Pexels）

雙胞胎兄妹遭乾爹蹂躪。圖非當事人（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

男子阿德（化名）是雙胞胎兄妹小偉、小婷（均化名）的乾爹，竟在他們來家作客時，利用醉意先擁抱親吻小偉，還帶到房間脫衣幫他口交，試圖肛交未遂。小偉得知妹妹同一天也受到乾爹侵害，決定全盤供出。台中高分院審結，認為小偉指述可信，一審判阿德無罪有誤，依妨害性自主罪改判1年6月。全案仍可上訴。

判決書指出，現年17歲的小偉（化名）有個雙胞胎妹妹小婷（化名），2人因父母離婚，都由父親1人扶養。2019年1月間某日，其父親帶他們2人到新社區務農的乾爹阿德（化名）的家作客吃晚飯，小偉覺得無聊，就跑到廚房獨自1人坐著玩手機，並跟朋友聊天。

阿德酒後帶著醉意經過廚房看到小偉，先拉椅子坐到他旁邊假意安慰，突然擁抱他親嘴，接著將他帶到2樓房間，脫光小偉的衣物，玩弄他的下體，等勃起後再幫他口交。他接著又嘗試要對小偉肛交，只是小偉身體不斷扭動，無法得逞，剛好樓下有人叫阿德，他才作罷穿好衣服下樓。小偉也趕緊下樓，跟家人離開，但只將事情放心中，沒有告訴家人。

同年10月中，小婷講出遭生父及阿德家暴、性侵，遭社會局保護安置到11月30日，出來後改跟生母同住。小偉跟小婷取得聯繫見面後，才說出他也遭阿德性侵害，日期竟然是同一天。經小婷鼓勵下，小偉才跟學校輔導老師全盤托出，坦承自己和妹妹都被乾爹性侵的經驗，過程一度傷心落淚，由校方通報警方偵辦。而小婷遭家暴性侵部分，經檢察官偵查後不起訴。

阿德雖承認跟小偉一家人關係匪淺，小偉也從小認他們夫妻當乾爹、乾媽，一家人常到他們家中聚餐。但他否認有性侵小偉，否認有這件事，辯稱「可能我有時會指責他不要太沈迷手機，引起不滿才亂指控。」

然而，小偉指證歷歷，偵查與一審審理時描述事發經過指證明確，雖然部分情節有些微不同但仍可信；小婷也證稱，當時有看到小偉跟阿德在廚房面對面坐著，姿態不太一樣。加上校方輔導老師與教官證詞，可見小偉並沒有誣陷阿德的動機。

台中高分院認為，一審法院未細究小偉指訴基本事實真實性，只以他所述細節前後不一，就認定不可採而判決阿德無罪，自有未當。審酌阿德否認犯行，卸責說是勸導小偉勿沈迷手機，導致挾怨誣指，難認有悔意，最後依對於十四歲以上未滿十六歲之男子為性交罪，改判1年6月。全案仍可上訴。

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