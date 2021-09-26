23歲嫩妹遭主管帶上摩鐵　3小時後身亡！舅舅崩潰：出社會才一個月

▲嫩妹被主管帶上摩鐵，3小時後不治身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

廣東省佛山市23歲的陳姓女子喝完酒，被彭姓主管帶到酒店開房性侵，幾個小時後不治身亡。檢方調查後判定，彭姓主管涉嫌以麻醉藥物的手段，強行與婦女發生關係，致一人死亡，依照刑法相關罪責追究責任，目前案件正在審理當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，23歲的陳女1月23日失戀，彭姓主管得知消息，認為雙方有機會發生關係，因此邀請陳女一起吃宵夜，還攜帶了七氟烷、情趣用品等物品赴約。

2人喝完啤酒，1月24日凌晨2點入住佛山一家酒店，彭姓主管趁著陳女熟睡，將七氟烷倒在紙巾上，讓陳女吸入，接著再實施性侵行為，期間因為生殖器沒有反應，因此未能得逞。

過了3個小時，彭姓主管發現，陳女持續昏睡，害怕事跡敗露，外出丟掉七氟烷的瓶子、情趣用品，再回到房內報警，謊稱「陳女昏迷不醒」。

▼彭姓主管認為有機可乘，因此約吃宵夜，還帶了情趣用品、七氟烷。（示意圖／翻攝自Pixabay）



等到醫護人員到場，陳女已經不治身亡。警方經過現場勘查、走訪調查，認為彭姓主管涉有重嫌，因此刑事拘留。法醫經過勘驗，陳女是因為七氟烷中毒，導致急性呼吸、循環功能障礙身亡。

根據陳女舅舅的說法，陳女出自貧困家庭，父母身上有殘疾，從小靠著他與外公外婆的接濟生活，沒想到畢業不到一年，也才剛找到工作一個月，竟然發生如此意外，讓家屬感到相當痛心。

檢方經過複訊，認為陳男涉嫌使用麻醉藥物，強行與婦女發生性關係，導致一人死亡，犯罪事實清楚、證據充分，因此應該以性侵罪嫌追究刑事責任，目前案件仍在審理當中，10月14日將在佛山中級法院開庭，詳情仍待釐清。

據了解，七氟烷又稱七氟醚，是一種氣味香甜的麻醉藥，能夠誘導、維持全身麻醉，是嚴格控管的處方藥，此次事件中卻遭到濫用。

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