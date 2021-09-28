銀翼餐廳爆經營權糾紛　前老總控女董趕人罵「不要臉」

▲老牌銀翼餐廳爆經營權糾紛，目前2派董事正在訴訟中。（資料照／翻攝google map）

記者劉昌松／台北報導

屹立台北市金山南路70年的銀翼餐廳，傳出新舊2派董事經營權糾紛，前總經理藍隆盛指控，新董事廖鳳嬌等人，惡意辭退老廚師，雙方爭奪經營權官司正在訴訟中，如今藍又指控，廖女等4人不讓他去餐廳上班，還罵他「不要臉」，涉嫌妨害名、強制等罪，台北地檢署28日以事證不足為由不起訴。

銀翼餐廳的前身是空軍飲食部，從杭州筧橋搬遷到重慶，廚師們因此融合了川楊兩大菜系，1949年來台，隸屬空軍新生社，本來專們招待空軍將領，改制民營後，取空軍軍徽上的銀色雙翼為名，成為台北市知名老餐廳，日前才因使用執照問題，一度停業整修；約在2018、2019年間，銀翼的老股東有意退出，廖鳳嬌帶著子媳加入，因此揭開銀翼經營權之爭。

▲銀翼餐廳8月間因使用執照問題遭市府開罰，停業多日進行內部整修。（資料照／記者黃士原攝）

廖鳳嬌等董事指控，藍隆盛疑似挪用銀翼公司的錢買股權，想查證又受阻撓，因此提告請求藍返還840萬元給銀翼公司，民事訴訟目前還在審理中，藍反控廖等人坐領乾薪、違法分紅自肥，並惡意辭退老廚師，解除他的總經理職務，使員工無所適從，請求法院選定公司臨時管理人，結果被法官以這是股東派系間經營方式問題，和董事行使職權無關等理由駁回。

藍隆盛另外循刑事途徑提告，他說自己還是公司董事，年初要到銀翼餐廳上班時，多次遭廖鳳嬌等4人拒絕，4人不但趕走他，還罵他「不要臉」，涉嫌妨害名譽、強制等罪名，但是因為現場沒有錄音、錄影，也沒有證人支持藍的說法，檢察官調查後，以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴廖女等4人。

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