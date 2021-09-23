不滿被悔婚PO網公審　害醫師前女友輕生亡！他求緩刑法官不准

▲張男以「魯蛇」暱稱在網路上公審擔任醫師沈姓前女友，竟稱渴望得到鼓勵。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子因被擔任醫師沈姓未婚妻悔婚，以「魯蛇」暱稱在網路上指控女方劈腿、從事特種行業、墮胎等，導致女醫遭網友公審，也氣到對張提出告訴，但偵查時，沈女疑婚姻觸礁及受不了與論壓力而輕生。張男一審被依散布文字誹謗罪判7月有期徒刑，他認判太重，提出上訴，向法官求情稱「渴望得到他人鼓勵」，並非詆毀沈女名譽，日前遭高等法院駁回。

張男在2020年1月23日開始連續6天，在臉書社團「爆料公社」以「魯蛇」為暱稱張貼標題為：「輸慘了，台大醫未婚妻與小開巴黎出軌調情」、「我的未婚妻是台大醫院整外醫師，2019/09/15，原本我們剩不到兩個禮拜要結婚，卻被當場發現她婚前出軌。」、「她去巴黎出差，結果是跟北市某知名前醫院院長小開一起去，大庭廣眾之下公開調情...」。

甚至寫下，「道德價值觀偏差的妳，大學從事特種行業，直到去年都還一直跟恩客有聯絡，說不定到今年還有聯絡」、「背叛大學訂婚同學，劈腿發生婚外情之際，不珍惜自己身體兩度懷孕」、「據說女生還有其他不為多數人知的黑歷史」等內容，又在網路論壇PTT發文甚至附加沈女影片，導致沈女遭網友公審，也讓她憤而報警，但偵查過程時她疑受不了壓力，輕生離世。

張男矢口否認有何誹謗犯行，辯稱「我張貼文字的目的在抒發情緒，而且影片只有沈女側面照片，看不出來是誰，我也沒有指名道姓，有些內容是告訴人親口告訴我的」。今年4月一審被依散布文字誹謗罪判7月有期徒刑，他不滿提上訴。

▲張男不滿被取消婚，在網路上張貼指控文，導致前女友疑不堪壓力輕生。（圖／CFP）

他上訴理由，是因為沈女接續婚前劈腿、取消婚約、斷絕聯絡、又與劈腿對象閃婚導致他身心受創，罹患心理疾病，甚至試圖尋短，並表示這樣的貼文行為，初衷只是一時情緒抒發，並渴望得到他人鼓勵，並非詆毀或損害沈女人格、名譽，且主觀得以確信是傳述事實，並非是真實惡意。

他進一步向法官表示，2019年10月起開始持續在精神科就診並接受藥物治療，並先後經診斷患有持續性憂鬱症及急性壓力反應等心理疾病，到案發時仍無明顯好轉，他認為一審法官未考量他的身心狀況給予減刑，竟判有期徒刑7月，實在過重，並請求緩刑宣告。

二審法官認，張男雖在審理中坦承犯行，提出心理疾病相關病例，但沈女因他的行為，導致名譽嚴重受損，身心受創甚鉅，婚姻幸福亦必受影響，進而提出告訴後，在偵查中自縊尋短身亡，顯見她心理層面的創商不可言喻；張男行為除了造成沈女永久無法回復的生命，也導致她的雙親頓失愛女，內心哀痛逾恆及永久無法抹滅的傷痛，凡有子女者不難想見，雖然張男主張原審量刑過重，請求給予緩刑宣告，為無理由，應予駁回。

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