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教授雙眼灼傷畫面曝！麵店服務生測額溫誤噴酒精　嚇傻呆站

記者劉昌松／台北報導

台北林姓大學教授去年到中山區某知名麵店用餐時，負責櫃檯的魏姓女店員疑因尖峰時間忙翻了，誤把酒精噴罐當成額溫槍，害林男雙眼被酒精噴濺痛苦難耐，就醫發現雙眼角膜化學性灼傷，如今監視畫面曝光，只見魏女事發當下似乎嚇傻，站在櫃台前聽著林男親友訓話，由麵店幹部協助林男作緊急處理，台北地檢署27日依過失傷害起訴魏女。

▲▼台北市中山區知名海鮮麵店女員工誤朝顧客額頭噴酒精，害顧客雙眼化學灼傷痛苦低頭按壓。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

▲麵店女員工誤朝林姓教授額頭噴酒精，林男因雙眼化學灼傷，馬上拆了眼鏡痛苦按壓。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

從監視器畫面中可看到，2020年12月20日事發時，正好在聖誕節前夕，麵店員工戴著聖誕紅帽迎接客人，約在12點15分時，林姓教授和家人一起進入店門沒多久，魏姓女員工伸右手去左側桌櫃拿起酒精噴罐，一邊舉起朝向林男額頭上噴，一邊再伸出左手拿起桌櫃上的額溫槍，此時林男眼睛受創難受，馬上拿下眼鏡，低著頭不斷按壓雙眼。

此時魏女似乎嚇傻，先是回頭看了一眼，然後就站在一旁，本來在用餐區的麵店幹部趕到櫃台前詢問狀況，並引導林男進櫃台作緊急處理，雖然監視畫面沒有錄到聲音，但可看出最後幾秒，魏女在櫃台前站得直挺挺，似乎在聽林男親友訓話，直到林男和親友一同離開為止。

▲▼台北市中山區知名海鮮麵店女員工誤朝顧客額頭噴酒精後，站在一旁看著幹部協助顧客作緊急處理。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

▲女員工似乎不知所措，站在一旁看著麵店幹部協助林男作緊急處理。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

林男自行到醫院就醫，發現雙眼角膜有化學性灼傷，憤而控告魏女涉嫌過失傷害，原本餐廳老闆出面希望協助和解，但因林男剛好那幾天就有重要的學術會議，因傷勢影響後續教學課程，未來還要復健開銷，所以要求上百萬元的賠償，最後和解破局，檢察官根據店內監視器畫面、驗傷單，依過失傷害罪嫌起訴魏女，並向法院聲請簡易判決處刑。

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