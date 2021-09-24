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社會 社會焦點 保障人權

2個女人分隔歐美吵翻天！PO露胸照罵「破麻」　他淡定：她們的事

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲海外進修中的女子發現自己露胸照被po網，提告妨害名譽等罪結果不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

正在海外進修的黃姓女子，被控竊取高姓男友IG私訊，將其他女生的露胸照po網痛罵「約砲的破麻」，被罵的女生怒告黃女違反《個資法》等罪，黃女委託律師請假，稱短期內因疫情無法返台應訊，而引起2女爭執的關鍵高男則說：「已和黃女分手，這是她們的事」，台北地檢署調查黃女po文時，人不在台灣內，24日以無管轄權為由處分不起訴。

據了解，這起網路糾紛的2名女當事人目前都在海外進修深造，黃女在歐洲，另一方的郭姓女子則在美國，2女原本互不認識，共同交集的高姓男子研究所念完後，已在台北工作。

▲▼神秘約砲文，引起網友搶留言。（圖／翻攝pixabay）

▲黃女po出批郭女和男友私訊對話，批郭女是「約砲破麻」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

郭女提告指控，2020年底開始，發現自己成為黃女在臉書上的攻擊對象，2021年1月到3月間，郭女用IG和高男的私訊對話，被直接擷圖po網，裡面還包含隱約可辨的郭女露胸照片，黃女圖文並茂地抨擊「約砲的破麻」、「XX來的窮女」，被罵的郭女驚覺隱私外洩，擔心不雅照繼續流傳，跨海回國控告黃女涉嫌妨害名譽、恐嚇、違反《個資法》等罪。

檢警原本要傳喚黃女到案說明，黃女卻委由律師表示，因為新冠肺炎疫情關係，來回台美兩國要接受隔離，會影響學業，如一定要傳喚，需要等一段時間，疫情穩定後才能回國。

▲▼吵架,渣男 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲糾紛關鍵人物高姓男子證稱，這事2女之間的事情，她們自己解決 。（圖／免費圖庫pakutaso）

辦案人員只好先在7月間先以證人身分傳訊高男，高男表示，和郭女只是研究所認識的朋友，他自己和黃女交往分分合合，出庭前2周才剛分手，不過交往期間，確實有同意讓黃女登入他的IG，只是他不記得裡面有郭女的露胸照，高男認為，這是「她們的事，她們自己解決」。

檢察官調閱黃女出入境紀錄，發現黃女的臉書登入、po文紀錄時間，都是黃女還在歐洲的時後，由於她被控的妨害名譽等罪，並非法條名列可追訴審判的境外犯罪，也不是最輕本刑3年以上的重罪，因此最後以無管轄權等理由，處分不起訴黃女。

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