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少女北上覓職首日「W飯店酒醉成性奴」　表哥接無腦電話：出事了

▲桃園市邱姓男子遭指控於去年10月遇見前女友，以騎車載其購物為由，騙女友回住處騎車，但卻藉故軟禁女友，並連續3次性侵得逞，女友事後不甘辱提告妨害性自主。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女指控馮男以介紹工作為由，誘她同住3天卻性侵她。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

馮姓男子2016年間藉口願幫年近18歲的少女找工作，並提供住處，3天後，少女打電話給表哥，但語焉不詳且馬上掛斷，表哥察覺有異，趕到馮男住處附近，和逃出來的少女聯繫上並相約見面，少女報案指控，入住第1天就遭灌酒性侵，3天內遭性侵3、4次，而馮男逃亡大陸遭通緝，5月疫情三級前才回國投案，台北地檢署27日根據驗傷單，起訴馮男涉嫌強制性交罪。

少女指控，她是在2016年9月間，透過朋友介紹，從東部到台北找馮男，希望馮男能幫忙找工作，並答應馮男邀請，在找到工作前，暫時借住馮男家中，少女第1天北上後，馮男就大手筆請她吃W飯店的高檔餐廳，席間趁機灌她酒，害她當晚因無力抗拒，慘遭狼爪。

之後少女在台北待了3天，覺得馮男根本沒有要幫忙找工作，決定要回家，馮男卻威恩併施地說希望和少女結婚，又揚言要對少女不利，少女在抗拒之下再次遭到性侵，這次少女懇求馮男讓她打電話，但她打給表哥時，說不清自己的遭遇，且很快就掛斷電話，表哥懷疑少女身邊有人控制，趕緊到馮男住處附近，此時少女正好趁隙逃出，和表哥聯繫上相約見面，隨後驗傷報警。

馮男挨告後跑到大陸工作，一去就是5年，因始終未到案遭發布通緝，直到2021年5月，大陸新冠肺炎疫情嚴峻，台灣還沒發布三級警戒前，馮男透過律師向檢察官表示願意回國，一落地就被航警局刑警大隊逮捕歸案。

雖然馮男堅決否認和少女發生過性行為，但因少女當年驗傷除了身體有掙扎傷痕外，下體和內褲都驗出馮男的精液DNA，檢察官因此認定馮男至少在與少女同住的最後1天，有過1次強制性交罪行，依法提起公訴，至於少女指控更早幾天的性侵犯行，因事證不足，處分不起訴。

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