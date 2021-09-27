獨／高鐵、高捷連接炸彈恐嚇　警鎖定信件IP「來自這裡」！

▲台灣高鐵公司日前收炸彈恐嚇信 鐵路警察局動員警力在站體內搜索維安。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者張君豪／綜合報導

台灣高鐵驚傳歹徒寄送恐嚇電郵揚言要放炸彈引發恐慌！24日下午4時許，台灣高鐵彰化車站控制員郵信箱接獲一封電郵、寄發郵件的歹徒揚言要放炸彈，但未提及具體時間地點、台灣高鐵公司立刻通知營運安全部門根據「重大人為危安事件或恐怖空及應變計畫」提升三級警戒，安管部門與鐵路警察也投入大批人力進行站體、車廂巡查應變。

警方調查，該信件語帶恐嚇表示「我是高鐵受害者，會在高鐵站放炸彈，還嗆聲高鐵公司，「有本事就找出來」，高鐵隨即在當天5時許向鐵路警察局報案求助。

27日刑事警察局證實，由於歹徒恐嚇台灣高鐵揚言放炸彈，是對台灣重大交通基建安全的嚴重挑釁，刑事局知悉後已經指派專擅網路科技犯罪偵查的電信偵查大隊、科技研發科支援鐵路警察局共辦此案。

▲台灣高鐵公司日前收炸彈恐嚇信 鐵路警察局動員警力在站體內搜索維安。（圖／記者邱中岳翻攝）



由於高雄捷運公司25日也接獲恐嚇郵件，歹徒揚言要裝設炸彈在高捷左營、美麗島大型轉乘站，高市刑大接獲報案後緊急成立專案小組，目前由刑大科偵隊主導偵辦、據瞭解刑事局方也急派專責網路犯罪調查的偵九大隊支援偵辦；經過警方調閱兩案郵件IP來源並不相符，加上恐嚇信語法相異、初判高捷恐嚇案有可能是模仿犯所為。

據瞭解：歹徒揚言在高鐵站體放炸彈的電郵經過專案小組特急件熬夜加班解析，發現歹徒恐嚇電郵是利用可免費註冊的微軟「hotmail」郵件寄送，台警初步解析IP，鎖定該郵件發送位置位於美國。

專案小組緊急向美國微軟公司執法人員聯繫窗口，調取該電郵帳戶的登入使用資訊；另方面也不排除歹徒使用VPN、跳板軟體竄改原始上網地點，擾亂警方辦案，警方將待美國微軟官方提供涉案帳戶更多資訊，才能排查釐清歹徒犯案地點。

另個關鍵，是歹徒在放炸彈恐嚇信內容、部分字體使用大陸簡體字書寫「东西（炸彈）放在那里」警方也不排除是大陸政治狂熱者、或者對岸網軍所為，但經過高鐵公司、鐵路警察站體駐警連日提升危安警戒，投注大批人力排查並無所獲，研判該案很有可能是企圖擾亂台灣民心的惡作劇郵件。

據悉：27日鐵路警察局針對高鐵放炸彈恐嚇案件，邀集刑事局支援單位、高鐵行控、資訊中心人員召開專案會議；傳聞警方已緊急要求台灣高鐵公司電郵伺服器管理工程師提供更多該件恐嚇電郵相關數據，以利後續網路偵察行動，加上歹徒刻意使用美國IP發送電郵，警方將從郵件帳號、IP逐層溯源動作雙管齊下，希望能藉此鎖定歹徒真正上網地點，案件才能進步偵辦。

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