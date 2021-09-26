高雄捷運收「3站放炸彈」恐嚇留言！警方急查IP找藏鏡人

▲高捷收到炸彈恐嚇，捷運警察加強站體巡邏。（圖／記者許宥孺攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高鐵彰化車站控制員信箱24日收到炸彈恐嚇電子郵件，不料才隔一天，高雄捷運客服系統又接獲「要在高捷左營站、美麗島站」等3站放炸彈的相關留言，目前高捷公司與高雄警方都加強派員巡邏站體，高雄市刑大也同步追查留言者，要透過網路IP揪出涉案者。

高雄捷運客服系統25日上午11點10分左右，接獲「要在高捷左營站、美麗島站」等3站放炸彈的恐嚇留言，內容未提及時間和訴求，留下的姓名、電話也都是假資訊，雖然不排除可能是惡作劇，但高雄捷運警察隊第一時間已增派警力，並協請分局、保大警力加強高捷各車站戒備與巡邏，同時針對垃圾桶、置物櫃等加強巡檢，防範遭置放不明裝置和物品。

警方也針對留言者進行追查，並從電腦系統搜尋涉案者IP，另外也加派捷運警察隊、轄區警力加強巡邏。目前高捷全線及各車站無異狀，正常營運中，警方正全力偵辦。後續情況統一由高雄捷運公司對外說明。

高鐵彰化車站控制員信箱24日下午4點左右，也收到一封恐嚇電子郵件，信中大概寫到「我是高鐵受害者」，最後還說在高鐵站放炸彈，有本事找出來。警方追查恐嚇電子郵件的IP位置後懷疑來自境外，目前還在持續追查幕後寄送恐嚇電子郵件的藏鏡人。

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