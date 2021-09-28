南韓「國造潛艦」下水！3千噸級可攜6枚SLBM　採最新抗震減噪技術

▲張保皋-ⅢBatch-I第3號艦「申采浩級潛艦」於28日舉行下水典禮。（圖／大韓民國海軍）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來持續進行「潛艦國造」事業，今（28）日下午更在蔚山舉行張保皋-ⅢBatch-I的第3號艦「申采浩級潛艦」的下水儀式，為繼島山安昌浩級潛艦（1號艦）、安武級潛艦（2號艦）的第3艘3000噸級潛艦，其在設計與建造上均採南韓獨有的技術，可搭載6枚潛射彈道飛彈（SLBM）以上，戰時可針對地上核心目標進行戰略打擊。

根據《韓聯社》報導，南韓海軍與防衛事業廳28日下午將在蔚山現代重工業舉行申采浩級潛艦的下水典禮，該潛艦長83.5公尺、寬9.6公尺、水下航行最快速度為20kts（37km/h）、可搭乘50多人，其採用最新抗震減噪技術，即使船體增大，仍能維持與既有潛艦效果類似的匿蹤性能，同時搭載6枚以上的SLBM與水雷、魚雷。

申采浩級潛艦的國產化比率高達76%，遠超過先前的張保皋級潛艦（33.7%）、孫元一級潛艦（38.65）的兩倍以上。報導分析，一旦提高潛艦裝備國產化的比率，便可大幅減輕對國外軍武技術的依存度，同時大幅縮減建造費用，除了可以提升國內軍事工業的出口競爭力，還可創造多個工作機會，活絡軍事工業。

►南韓簽約「潛艦國造」！3600噸級可搭載10枚SLBM 預計7年後交船

►南韓「潛射彈道飛彈」搶先試射成功 北韓反嗆：技術太差根本不算

►南韓潛艦SLBM「水中試射」成功！最遠射程500公里 預計未來量產

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast