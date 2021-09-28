北韓疑試射彈道飛彈！南韓急召國安會議：恐是金與正「試探」文在寅

▲北韓15日在平安南道陽德郡一帶，利用火車試射2枚短程彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會演說上呼籲簽署「終戰宣言」，北韓（朝鮮）於24、25日透過朝鮮勞動黨副部長金與正發表談話，內容罕見釋出善意，認為只要維持雙方基本尊重，一切都可談。沒想到才不到3天，北韓今（28）日清晨就朝日本海（東海）試射疑似為彈道飛彈的不明飛行物，此舉恐怕是測試南韓態度。

對此，南韓青瓦台也僅及於隨後召開國家緊急安全會議。而美國印泰司令部則表示，北韓試射的飛彈，並不屬於即時性的威脅。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部28日清晨表示，北韓軍方疑似於該日上午在慈江道前川郡舞坪里（무평리）朝東海（即日本海）的方向試射不明飛行物，目前南韓與美國軍方正針對北韓試射飛彈的種類、地點、高度進行精密分析，而從稍早青瓦台發佈的新聞稿，北韓試射的應為短程飛彈。

日媒《NHK》也在報導中指出，此次北韓試射的飛彈不排除是彈道飛彈。而從過去南韓軍方在北韓試射後不久隨即向外界釋出消息的慣例上來推測，此次北韓試射的應該是彈道飛彈。

▲南韓青瓦台緊急召開國家安全會議。（圖／CFP）

南韓青瓦台於28日上午8時（台灣時間上午7時）起召開長達1個小時5分鐘的國家安全保障會議（NSC）常任委員會緊急會議，由國家安保室長徐薰（서훈）主持，並由總統文在寅聽取簡報。會議中提到，未來將持續嚴密關注北韓動向，並隨時與美國等當事國維持緊密協商。

會議上也表示，對於北韓在目前韓半島（朝鮮半島）重要情勢下試射飛彈的行為，感到極為遺憾。

文在寅指示，應針對北韓近日一連串發表的談話內容與試射飛彈的情況進行綜合性的分析，並擬定具體的應對方案。

近來北韓的軍事動向頻繁，繼9月11至12日試射巡弋飛彈後，15日又在平安南道陽德郡的鐵道列車上朝東海（日本海）的方向試射2枚彈道飛彈，而今（28）日上午又試射疑似為短程彈道飛彈的不明飛行物體，是今年以來第6次進行軍事挑釁行為。

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▲金與正在談話中批評南韓「雙重標準」的態度。（圖／達志影像／美聯社）

金與正在近來的2次談話中指控南韓「雙重標準」的態度，痛批南韓將北韓進行的軍事訓練行為定調為「挑釁」的同時，卻私下進行潛射彈道飛彈（SLBM）試射。報導分析，此次北韓再度試射飛彈，恐怕是想要試探南韓的反應與態度，以此調整之後的對南韓、對美國的外交政策，並掌握兩韓情勢的主導權。

另外，北韓28日將召開第14屆第5次最高人民會議（國會），是否會向南韓、美國當局釋出外交訊息，成為外界矚目的焦點。

北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型長程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月28日：朝東海（日本海）試射疑似為短程彈道飛彈的不明飛行物體

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