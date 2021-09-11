南韓簽約「潛艦國造」！3600噸級可搭載10枚SLBM　預計7年後交船

▲南韓島山安昌浩級潛艦。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼先前完成首艘3000噸級島山安昌浩級潛艦的水中潛射彈道飛彈（SLBM）水中試射，今（11）日再傳出將採用該國技術，斥資9857億韓元與大宇造船簽約，合作打造長89公尺、寬9.6公尺的3600噸級柴電潛艦，最多可配置10個SLBM發射管，預計2026年完工、2028年交船給南韓海軍。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓防衛事業廳昨（10）日表示已與大宇造船完成簽約，將斥資9857億韓元聯手打造張保皋-ⅢBatch-Ⅱ2號艦，預計2026年完工、2027年配置戰力、2028年交船給海軍，其長度比島山安昌浩級潛艦多出5.5公尺，且設計成可以配置10個SLBM發射管。

儘管軍方尚未公開證實是否將配置SLBM發射管，不過隨著島山安昌浩級潛艦3個階段的SLBM試射成功，預估軍方將會跟著在這款最新型的潛艦配置SLBM發射管。

另外，張保皋-ⅢBatch-Ⅱ2號艦將會成為南韓國內首個，且是世界第2個搭載鋰電池、取代鉛蓄電池的潛艦，鋰電池的使用壽命比鉛蓄電池更長，在探知、標的處理能力與聲納將會更加卓越，且會搭載水雷、魚雷、導彈等多項武器。

南韓防衛廳表示，這艘3600噸級的潛艦可達80%零件國產化，在正式服役後可望讓裝備維修等技術更上層樓，並提升國造潛艦的出口競爭力。

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