北韓駐聯大使痛批美國是「戰爭亂源」！呼籲撤除軍武　才有對話可能

▲北韓駐聯合國大使金星發表辯論演說。（圖／翻攝自Youtube@United Nations）

記者羅翊宬／編譯

今年第76屆聯合國大會，北韓（朝鮮）依照慣例同樣派遣駐聯合國大使金星（김성，音譯）出席發表辯論演說。在北韓今（28）日清晨試射1枚短程飛彈之際，他於美東時間27日痛批，朝鮮半島（韓半島）緊張對立的源頭來自美國，呼籲美國應停止針對北韓的敵視政策，停止聯合軍演、撤除駐韓美軍，如此才能給予正面回應。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，金星在長達26分鐘的辯論演說表示，「距離冷戰結束雖已經過30年，但朝鮮半島緊張與對立的局勢依舊持續惡化，其源頭乃為美國敵視朝鮮（北韓）的政策。至今為止仍有不少的國家，根本不知道朝鮮半島問題其實源自於美國的敵視政策。」

金星認為，「關於核武問題，並非是因為我們（北韓）擁核才導致美國敵對，而是因為美國敵視我們，才導致我們不得不擁核。美國從我國建國的第一天起便不承認我國的主權，將我國視為敵國。美國將朝鮮認定為共產國家、非市場經濟國家，在立法上完全阻斷與朝鮮建立關係。」

金星點出美國駐軍問題，「美國敵視北韓的政策，充分坦露在對於我方的軍事威脅。任何一名外國軍隊，都不可能是維持和平的軍事力量；然而美國卻在南朝鮮（南韓）駐屯接近3萬人以上的軍力，做好隨時對朝鮮採取軍事行動的態勢。」

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，8月進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

他針對8月美韓聯合軍演大表不快，「朝鮮從未在美國或周邊地區進行軍事訓練，然而美國卻每年在朝鮮半島與周邊地虛實施軍演，過去數十年動員包括駐韓美軍在內的全球海軍航空隊，有時甚至在南朝鮮佈署眾多的武裝勢力，不斷威脅我國，這讓我們感到極度不悅。」

金星認為兩韓關係從未擺脫美國干涉的陰影，隨著美國駐軍南韓、限制南韓選擇軍事同盟的機會，造成南韓當局做出錯誤判斷與行動，進而無法履行南北韓軍事協定，「國際社會不能只單看一項事實，全世界沒有一個國家像朝鮮（北韓）一樣持續面臨恐怖威脅。朝鮮半島爆發戰事的原因絕對不在朝鮮。」

金星解釋北韓發展核武的原因，「全世界深知、且擔憂的強力攻擊手段（指核武），其實屬於我國的戰爭威懾能力，我們並無意針對任何一方使用核武。換句話說，我國並不會侵害鄰國的國防安全、且不會讓鄰國陷入危險。我們擁核的目的只在於，防禦我國、持續穩定維護我國的國防安全與和平，因此建構國防武力。」

▲北韓駐聯合國大使金星在聯合國大會上發表辯論演說。



最後，金星呼籲美國應立即停止敵視北韓的政策，並非僅以口頭或書面上做擔保，而是應該以實際行動來實踐，只要立即撤出部屬在朝鮮半島或周邊地區的軍力與戰略武器、拋棄監視北韓的敵對態度，他深信將會迎來好的結果。

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