南韓潛艦SLBM「水中試射」成功！最遠射程500公里　預計未來量產

▲南韓島山安昌浩級潛艦水中試射SLBM成功。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海軍3000噸級潛艦「島山安昌浩級潛艦」繼今年7月利用駁船完成第2階段的水中潛射彈道飛彈（SLBM）水底試射，9月1日更是由國防科學研究所（ADD）主導第3階段的水底試射，結果宣告成功，使南韓成為全球第8個成功研發、並持有SLBM的國家，預計之後還會進行1至2次的試射，不對外公開。

根據《韓聯社》、《News1》報導，島山安昌浩級潛艦是南韓海軍首艘3000噸級的潛艦，其垂直發射台採用冷發射技術（cold launch），有6個SLBM發射管，已於8月13日正式服役。南韓軍方某消息人士今（7）日透露，國防科學研究所9月1日主導一場非對外公開的SLBM試射，據他所知，試射結果相當成功。

據悉，北韓（朝鮮）2015年宣告成功試射SLBM「北極星-1型」後，南韓便在最短時間將其所持有的地對地彈道飛彈「玄武2B」改造成SLBM，最遠射程可達500公里，軍方將之命名為「玄武IV-4」，島山安昌浩級潛艦可以搭載6枚SLBM。

不過對於上述消息是否屬實，南韓國防部副發言人文弘植（문홍식，音譯）於7日的記者會上表示，基於國防機密等理由，他不便對外透露。

南韓軍方首先於去年底完成第1階段的SLBM陸上試射，今年7月完成利用駁船的第2階段水底試射，8月13日島山安昌浩級潛艦交由海軍並正式服役後，9月初完成屬於第3階段、且為最終階段的水底試射，預計之後還會進行1、2次試射，量產SLBM，並將之佈署在島山安昌浩級潛艦上。

SLBM的原理是搭載在位處深海底的潛艦，使敵方在探查上具有一定困難度，藉此可以隱密、精準地打擊敵軍，然而要在一定的水深內突破水壓，向水面上發射導彈具有相當困難度，且須講求能精準飛向目標物。目前美國、俄羅斯、中國、印度、法國、英國、北韓、南韓等8國擁有SLBM技術。

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