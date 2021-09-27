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捷運站驚見魷魚遊戲！翻版孔劉狂玩打畫片　網點出1重點：不正宗

@syazwanevans

Do you guys wanna play ##SquidGame for money? ##Netflix ##fyp ##tiktokmalaysia

MONEY - (LISA)

記者葉睿涵／綜合報導

Netflix近日推出的韓劇《魷魚遊戲》，在全球掀起一陣遊戲旋風，馬來西亞藝人伊凡斯（Syazwan Evans）最近就在吉隆坡的捷運站內，發現2名年輕男子正在玩劇中的遊戲「打畫片」，讓他不禁傻眼問道，「我究竟看到了什麼？」

綜合當地媒體報導，伊凡斯23日晚間10點在捷運站突然看到月台有2名男子正在往地上不斷地扔東西，他仔細一看，原來這2名男子正在模仿韓劇《魷魚遊戲》中，孔劉飾演的神秘人與李政宰飾演的成奇勛一同在捷運比賽打畫片的劇情。

▲▼馬來西亞捷運站內驚見2名男子正在模仿《魷魚游戲》中的打畫片比賽。（圖／翻攝自TikTok／syazwanevans）

▲馬來西亞捷運站內驚見2名男子正在模仿《魷魚游戲》中的打畫片比賽。（圖／翻攝自TikTok／syazwanevans）

伊凡斯見到這2名男子的奇異行徑，立刻將他們的「戰鬥實景」拍下上傳TikTok，只見影片中的一名男子身穿西裝，另一名男子則穿著便服，2人拿著畫片互相較勁，完全重現了《魷魚遊戲》中的緊張氛圍。

伊凡斯隨後將影片上傳至TikTok並詢問他的粉絲們，「有誰要為了10萬塊去參加魷魚游戲嗎？」，沒想到卻立刻引起熱議，並吸引240萬人觀看、40萬人按讚。不少網友留言道，「孔劉在哪個捷運站？我也要參加，我超需要錢！」、「邀請卡呢？快分享給我啊！」、「他們是不是忘了互相打巴掌？這不夠正宗！」

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