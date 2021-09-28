女戰神陳玉珍：突襲成功！民進黨7員睡覺中　立院最新衝突畫面曝

記者陳俊宏／綜合報導

行政院長蘇貞昌今天（28日）將再度在立法院進行施政報告，民進黨團自周一晚起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。不料，國民黨團書記長「女戰神」陳玉珍今晨喊「突襲成功，民進黨七員睡覺中」，藍綠雙方並占據議場發言台，場面一片混亂。

▲▼藍綠立委在議場門口發生推擠。（圖／記者屠惠剛攝）



▼藍綠立委在議場門口發生推擠。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院24日邀請蘇貞昌進行施政報告，國民黨團不滿行政院日前提出的3+11決策過程專案報告內容，要求先重啟3+11決策過程專案報告，爾後再進行施政報告，最終因協商未能獲致共識，重啟3+11專案報告觸礁。

而蘇貞昌今將再度在立法院進行施政報告，民進黨團自周一晚起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。不料，陳玉珍今晨突襲議場門口，被民進黨立委質疑插隊，她回說，「睡覺也算排隊？你們不懂奇襲，我也沒辦法！」她也在臉書發文，「5:18，民進黨七員睡覺中。搶占議場門口，突襲成功！」

上午7時議場開放後，藍綠雙方搶占主席台，場面十分混亂，而蘇貞昌則預計稍後9時抵達議場。

▲▼陳玉珍喊「突襲成功、民進黨七員睡覺中」。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



▼議場內十分混亂。（圖／記者屠惠剛攝／下同）

